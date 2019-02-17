Погода в Туле 17 февраля: переменная облачность и гололедица
Атмосферное давление 735-740 мм ртутного столба
Фото: Алексей ФОКИН
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17 февраля в Туле переменная облачность. Местами синоптики прогнозируют небольшие осадки. На дорогах гололедица. Ветер западный 7-12 м/с. Днем его порывы могут достигать до 15 м/с. Столбик термометра поднимется до …+2 градуса. Атмосферное давление 735-740 мм ртутного столба. Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.
ИСТОЧНИК KP.RU