Погода в Туле 17 февраля: переменная облачность и гололедица

Высокопоставленный инспектор из Москвы застрял в лифте в Элисте во время проверки сферы ЖКХ в Калмыкии

Главе комиссии ОП РФ по ЖКХ Игорю Шпектору, которому как раз перед этим инцидентом жители жаловались на работу подъемников в их доме, пришлось провести взаперти полчаса