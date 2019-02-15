Пожилая тулячка вместо остекленного балкона получила долги по кредиту

Волшебное слово «бесплатно»

Это история началась в пятницу, 27 мая 2016 года. Пенсионерке позвонили по домашнему номеру. Мошенники представились службой оконных сервисов и сообщили радостную весть: Валентина Макаровна стоит в очереди на установку пластиковых окон на балконе.

Пенсионерка начала отказываться, ведь ее деревянные рамы были в хорошем состоянии и вполне ее устраивали. Об этом она и сообщила собеседнице по телефону. На что ей предложили бесплатную диагностику технического специалиста. Заманчивое предложение не вызвало протеста у пожилой женщины.

В этот же день, в 16 часов, пришел мужчина, который осмотрел балконное остекление, долго «дурил голову», рассказывая о преимуществах установки окон, указывал на имеющиеся дефекты. Действуя по проверенной схеме, он всеми возможными правдами и неправдами внушал доверчивой пенсионерке свои добрые намерения и желание принести ей пользу.

Пенсионерам - скидка

После того, как Валентина Макаровна клюнула на крючок, началась «вторая часть марлезонского балета».

- Неожиданно для меня в дверь оставшейся открытой квартиры вошла женщина с ноутбуком. Сейчас я понимаю, что это и была предприниматель, с которой мне в последствие пришлось судиться. Она тоже начала настоятельно советовать установку окон, указывая на выгоду и качество. Предложила заключить договор, который тут же распечатала. Сначала обозначила сумму 100 тысяч. Я сказала, что у меня нет таких денег. Тогда эти мошенники сделали мне скидку, как пенсионерке. Сумма снизилась до 77 тысяч рублей.

Но и этих денег у пожилой тулячки не было. Выход нашелся быстро – кредитный договор, который тоже оказался у сотрудников наготове. По словам Валентины Макаровны, документы были подписаны ею и предпринимателем, которая выступила в соглашении, как представитель банка.

Фото: Алексея Фокина.

Запоздалое отрезвление

После ухода незваных гостей Валентина Макаровна начала осмысливать произошедшее. Так спустя некоторое время она поняла, что согласилась на оказание услуг, которые ей вовсе не нужны.

- На следующий день, в субботу, я получила смс от банка, что мне одобрен кредит на 77 тысяч. Сначала я удивилась, что это произошло в нерабочий день, потом испугалась. Не откладывая в долгий ящик, я поспешила в организацию по установке окон и отказалась от выполнения услуг. Проблем с этим не возникло. Я обрадовалась, что смогла исправить свою нечаянную ошибку и, наконец, успокоилась.

Это – присказка, не сказка

На самом деле, история только началась. Уже совсем скоро пенсионерке начали приходить напоминания о необходимости внести платеж по кредиту. А позже появились ежедневные звонки коллекторского агентства.

Пожилой женщине не осталось ничего, кроме как обратиться в суд. Пройдя долгий путь из переживаний и бюрократической волокиты, Валентина Макаровна смогла добиться судебного решения о признании предпринимателя виновной стороной. Поскольку услуги не были оказаны, суд обязал ее вернуть средства, полученные по кредитному договору.

А вот тяжбу с банком пенсионерка проиграла, несмотря на то, что, по ее словам, в договоре были указаны недостоверные данные о ее доходе. Вместо пятнадцати тысяч пенсии – 29 тысяч совокупного дохода.

Спустя два года деньги от предпринимателя Валентина Макаровна так и не увидела: в собственности ответчика не оказалось имущества, кроме мобильного телефона. Вот и приходиться пенсионерке платить за отсутствующие окна и неполученный кредит.

Советы эксперта КП:

- Чтобы расторгнуть кредитный договор, важно знать основные этапы процедуры. Во-первых, нужно обратиться в организацию с заявлением о расторжении договора. А также составить обращение с аналогичным заявлением в кредитную организацию, то есть в банк.

Во-вторых, обратиться в Роспотребнадзор и в суд. Если сумма превышает 50 тысяч рублей, то надо обращаться в районный суд. А если цена иска до 50 тысяч рублей, то стоит - в мировой.

Параллельно советую обратиться в правоохранительные органы - полицию и прокуратуру с заявлением о возбуждении дела по статье «Мошенничество», поскольку деньги получены злоумышленниками, а возмещения банк требует от вас.