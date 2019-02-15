МегаФон и правительство Тульской области договорились о совместном развитии цифровой экономики

Соглашение подписали губернатор Тульской области Алексей Дюмин и генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи 14 февраля. Стороны договорились о сотрудничестве с целью совершенствования телеком-инфраструктуры и внедрения инновационных проектов, которые решают важные социально-экономические задачи региона и закладывают фундамент для его дальнейшего развития в рамках государственной программы по цифровизации.

«МегаФон – один из ведущих российских операторов связи и давний партнер Тульской области

- «МегаФон – один из ведущих российских операторов связи и наш давний партнер. В числе ключевых задач правительства Тульской области – развитие цифровой экономики. Сегодняшнее соглашение упростит взаимодействие с МегаФоном в этой сфере и позволит запустить в регионе ряд интересных пилотных проектов. Правительство Тульской области берет на себя обязательства по содействию в реализации этих проектов, - отметил губернатор Алексей Дюмин.

Генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян

- Неотъемлемой частью развития цифровой экономики становится комплексное и поэтапное внедрение «умных решений» во все сферы городской жизни. МегаФон обладает уникальным набором компетенций, активов и партнеров в совокупности с большим опытом реализации таких крупных высокотехнологичных проектов. Наша цель - стать основным партнером государства в развитии «умных» городов», - говорит генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян, - Сегодня мы подписали соглашения о долгосрочном взаимодействии по цифровой экономике в Тульской области. Развернутая телекоммуникационная инфраструктура, внедрение промышленного интернета вещей и создание комплексных аналитических систем позволят повысить комфорт и безопасность жителей России».

На сегодняшний день услуги МегаФона доступны более 95% жителей Тульской области. Оператор обладает надежной сетью 4G(LTE) и обеспечивает самые высокие скорости мобильной передачи данных*. Компания также ведет постоянную работу по модернизации собственной инфраструктуры в регионе, уделяя внимании социально-значимым объектам, где необходимы базовые услуги. Только за последние два года МегаФон реализовал масштабный проект, в результате которого построил, около 200 новых базовых станций, существенно увеличив зону покрытия в основных районных центрах области.

*По данным компании Ookla®, МегаФон предоставляет самый быстрый мобильный интернет в России. В измерении приняло участие более 7,9 млн российских пользователей, а замеры проводились с 1 455 991 уникального устройства.