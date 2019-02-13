Как тулякам найти свою любовь?

У каждого в жизни была история любви, у кого-то – не одна. Каждый раз, нам кажется, что подобных чувств человечество еще не знало. Настолько они свежи, остры и непередаваемы. Впрочем, некоторые, спустя время, считают любовь болезненным состоянием и удивляются, как могли быть так… неадекватны.

Лайкни меня

Многие одинокие ищут свою половинку с помощью социальных сетей, сайтов знакомств, форумов. Плюс такого способа общения: не нужно куда-то идти, можно быстро узнать о предполагаемом партнере, посмотреть фотографии, изучить предыдущие места работы и, возможно, даже узнать что-то о предыдущих отношениях.

Минус в том, что при очной встрече ваш визави может оказаться совсем не таким, как показалось, или еще хуже... В погоне за стереотипами мужчины фотографируются в тренажерном зале, на мотоцикле или за рулем дорогой машины. При этом каждый понимает, что за углом есть сто человек, и постоянно появляются новые.

У знакомств в социальных сетях есть плюсы и минусы.

Брак ≠ Любовь

Некоторые люди с ностальгией вспоминают прошлое, когда отношения казались более романтичными, мораль более крепкой, а ценности имели большее значение. На самом деле в конце 19 века понятия любви и брака редко шили рука об руку. Женщины встречались с мужчинами в присутствии родителей и только для выбора партнера для брака, основанного на социальном и финансовом статусе. Любопытно было познакомиться с некоторыми примерами брачных объявлений российских дореволюционных газет.

Романтические отношения появились лишь в начале двадцатого века. Пары могли появляться на публике без присмотра. Впрочем, свидание все равно ставило своей целью брак. Это составляет основное отличие от современной ситуации. Сейчас возможностей встретить свою половинку намного больше, чем в былые времена.

Способов знакомства - множество.

Ровно тридцать лет и три года

Ольга и Вячеслав Драмарецкие – счастливая супружеская пара. Имеют троих взрослых детей. Их знакомство – настоящая классика жанра. Встреча будущих супругов произошла на остановке общественного транспорта. Лил сильный дождь. Молодой человек предложил девушке свой зонт. Как показало время, они разделили не только зонт, но и жизнь.

Одна дорога на двоих

Марина и Алексей встретились случайно, далеко от родной Тулы. Молодые люди, завершив свои дела, возвращались домой в одном автобусе. При посадке Марина услышала: «Я с этой девушкой сяду». Несколько часов совместной поездки позволили им познакомиться и обменяться телефонами. Ребята вместе уже пять лет, счастливо женаты и планируют свое совместное будущее.

Не хочу суженого, хочу широкоплечего

«С Сашей нас познакомили друзья. Я долго не хотела с ним даже видеться, отнекивалась, говорила, что он не в моем вкусе», - рассказала Наталья. - Не нравилось, что мне его навязывают. Все намекали, что, мол, вот он – твой суженный. А я думала, что такое знакомство не приведет ни к чему-то хорошему. Ох, как я ошибалась (смеется)». Молодые люди встречали Новый год вместе, в одной компании. Там Наташа увидела Александра с неожиданной стороны. Обаятельный, мужественный, веселый, да и симпатичный. Так и влюбились, начали встречаться. С тех пор не расстаются. Вместе уже восемь лет».

Физкульт-привет

Елена и Станислав встретились в тренажерном зале. «Я пришла в тренажерный зал, чтобы скорректировать фигуру. Увидела тренера и влюбилась с первого взгляда. Станислав был и остается в прекрасной физической форме, участвует в конкурсах по бодибилдингу. Комплексовала, ведь в зале столько прекрасных спортивных девушек» - рассказала девушка. Но Станислав уделил внимание именно Елене, давал советы, пригласил в театр, Так и начали встречаться, вместе два года.

Верный способ найти идеального партнера - новые знакомства.

Научитесь танцевать танго

Цифровые технологии развиваются так стремительно, что в будущем, вероятно, они позволят людям избегать неудачных знакомств и разочарований. Социальные фильтры будут подбирать идеального партнера по его поведению в информационном пространстве, научаться предсказывать сценарий совместной жизни.

Но пока мы еще властны над собой, самый надежный способ найти идеального партнера расширять круг своих знакомых, встречаться с друзьями, ходить на массовые мероприятия, завести хобби, заняться самообразованием. Расширьте до максимума круг своих интересов, развивайте имеющиеся таланты. Научитесь танцевать танго, играть в теннис, стрелять из винтовки, запишитесь на курсы виноделия – список бесконечен. Главное, чтобы вам было интересно. Тогда и найти единомышленников, а, может, и любовь будет проще.