2019-02-13T16:43:49+03:00
Общество

Погода в Туле 13 февраля: мокрый снег и гололедица

Атмосферное давление 735-740 мм ртутного столба
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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13 февраля в Туле облачно. Днем ожидаются умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах гололедица. Синоптики также прогнозируют налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

Ветер юго-восточный с переходом днем на западный 7-12 м/с. Местами его порывы достигнут 12-17 м/с. Температура воздуха днем - 2С. Атмосферное давление 735-740 мм ртутного столба. Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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