Погода в Туле 13 февраля: мокрый снег и гололедица

13 февраля в Туле облачно. Днем ожидаются умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах гололедица. Синоптики также прогнозируют налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

Ветер юго-восточный с переходом днем на западный 7-12 м/с. Местами его порывы достигнут 12-17 м/с. Температура воздуха днем - 2С. Атмосферное давление 735-740 мм ртутного столба. Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.