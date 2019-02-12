2019-02-12T10:55:11+03:00
Общество

Черный экран: как с ним бороться и выйти победителем

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Как сберечь семейный бюджет, но при этом смотреть уже сегодня каналы с качественной картинкой? Ответ знает крупнейший оператор цифрового ТВ России ТриколорКак сберечь семейный бюджет, но при этом смотреть уже сегодня каналы с качественной картинкой? Ответ знает крупнейший оператор цифрового ТВ России Триколор
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Цифровое телевидение победно вытесняет аналоговое, как когда-то «железный конь» пришел на смену крестьянской лошадке. Добро пожаловать в мир будущего без помех на экране с цифровыми каналами! 11 февраля в семи регионах России был отключен аналоговый сигнал, и это только начало. Планируется, что все регионы страны полностью перейдут на новый формат с 20 бесплатными каналами к середине 2019 года. И переход этот в теории должен быть максимально простым и комфортным.

Как сберечь семейный бюджет, но при этом смотреть уже сегодня каналы с качественной картинкой? Ответ знает крупнейший оператор цифрового ТВ России Триколор, который предлагает войти в цифровую эпоху с двумя сотнями каналов всего за 299 рублей в месяц! В стоимость в дополнение к 20 федеральным каналам включены: спутниковая тарелка, приемник с бесплатным сервисным обслуживанием и возможностью последующего бесплатного обмена на новый и, конечно, подписка на более чем 200 каналов различной тематики, в том числе несколько десятков каналов в формате высокой четкости. Смотреть ТВ при этом можно не только по телевизору, но и дополнительно на смартфонах и планшетах.

Оценить удобства и преимущества Триколора можно, став участником акции «Твой новый «Триколор ТВ». Главное, поторопитесь: она действует только до 28 февраля. Смелее, в прекрасное цифровое будущее вместе с Триколором!

ИСТОЧНИК KP.RU

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