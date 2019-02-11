2019-02-11T18:04:30+03:00
Общество

Первый – пошел! Тульская область отказалась от аналогового телевещания

Сегодня, 11 февраля, аналоговое телевещание отключено в Тульской, а также Рязанской, Ярославской, Ульяновской, Пензенской, Магаданской областях и в Чеченской Республике
Юлия КУДЫМОВА
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Аналоговое телевидение пока еще является преобладающим в России. Большинство российских телеканалов работают в аналоговом стандарте, дублируя вещание в цифровых стандартах по эфирным, кабельным и спутниковым каналам. Но это не надолго.

Переход на цифровое телевещание происходит в рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009–2018 годы». В 2019 году по всей стране заработали цифровые телесети. Сегодня, 11 февраля, аналоговое телевещание отключено в Тульской, а также Рязанской, Ярославской, Ульяновской, Пензенской, Магаданской областях и в Чеченской Республике.

15 апреля на «цифру» перейдет еще 20 регионов, а 3 июня — оставшиеся 57.

Почувствуйте разницу

Всем знакомо аналоговое вещание, когда сигнал транслируется с телевышек, принимается антенной. За одной частотой закрепляется один канал. Качество сильно зависит от помех и погодных условий. Цифровое вещание — это технология передачи изображения и звука при помощи цифрового кодирования. На одной частоте передается пакет из нескольких каналов. Такое телевидение с точки зрения потребителя предполагает более высокое качество изображения и звука, хороший прием даже в труднодоступных населенных пунктах.

Современный телевизор, выпущенный после 2012 года, поддерживает цифровой стандарт. Поэтому нужно только настроить его на новое вещание. В противном случае нужно подключить приставку DVB-T2. С ее помощью и владельцы устаревших телевизоров смогут смотреть 20 телеканалов в цифровом качестве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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