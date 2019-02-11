Тульская область полностью перешла на цифровое вещание

11 февраля 2019 года в Тульской области торжественно отключили аналоговое телевидение. Теперь ТВ будет работать только в цифровом качестве и принимать 20 телевизионных каналов.

Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин прибыл в Тульскую область и уже оценил оборудование первого и второго мультиплекса, обеспечивающее вещание каналов в регионе.

Заместитель министра подчеркнул, что правительство Тульской области ведет тщательный мониторинг обстановки в регионе при переходе на цифровое вещание, контроль за наличием оборудования в торговых сетях, анализ цен, отлажена работа горячей линии и волонтеров.

Фото: Правительство ТО

НАПОМНИМ

Теперь для работы телевизора в новом качестве необходимо приобрести цифровую приставку и дециметровую антенну. Отметим, что тем, у кого новый телевизор (выпущен после 2012 года), оборудование не нужно.

Социально незащищенные граждане могут претендовать на компенсацию затрат на приобретение цифрового оборудования.

Подробнее об этом можно узнать по телефону горячей линии Министерства труда и социальной защиты населения: 8-800-222-27-21 с 9:00 до 18:00 по рабочим дням.

По вопросам технического характера необходимо обращаться в РТРС по телефону: 8 -800-200-20-02 (круглосуточно и бесплатно).

Для жителей Тулы, кому необходима помощь в настройке телевизионного оборудования, организованы индивидуальные консультации.

Специалисты оказывают необходимую помощь на дому.

Заявку можно оставить в главном управлении по своему округу:

Главное управление по Центральному территориальному округу: 31-28-47 .

Главное управление по Пролетарскому территориальному округу: 41-02-51 .

Главное управление по Зареченскому территориальному округу: 47-32-94.

Главное управление по Привокзальному территориальному округу: 22-44-24.

Главное управление по Советскому территориальному округу: 30-17-10, 30-17-11 .