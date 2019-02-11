Уверенный рост на тульском рынке пенного

В минувшем году российский рынок пенного вырос впервые за последние 11 лет. По оценке компании, рост составил 3%, чему способствовали благоприятные погодные условия во II квартале и Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России в IIIквартале.

Компания сохранила лидирующие позиции в Центральном Федеральном округе.

В условиях жесткого регулирования пивоваренной отрасли филиал компании «Тульский пивзавод» стал одним из крупнейших налогоплательщиков Тульской области, перечислив по итогам 2018 года более 7,1 млрд рублей налогов, в том числе 6,8 млрд рублей акцизов в региональный бюджет.

В 2018 году инвестиции компании в развитие Тульского завода составили 93,9 млн руб. Следуя одной из целей устойчивого развития НОЛЬ потери воды– основные инвестиции в развитие филиала были направлены на совершенствование производственного оборудования и локальных очистных сооружений.

С 2013 года компания вместе с партнерами – тарными операторами реализует проект «Принеси пользу своему городу», цель которого – содействовать развитию системы раздельного сбора отходов в России. На сегодняшний день проект охватывает более 20 городов. В Туле и Тульской области при стационарных пунктах сбора бытовых отходов установлено 60 специальных контейнеров для раздельного сбора отходов упаковки, в городах Новомосковск, Донской и Тула.