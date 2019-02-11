Ездовой спорт, выступления кинологов и блины на пеньках: на Куликовом поле состоялся «Большой тур»

В минувшие выходные на Куликовом поле прошел Семейный праздник «Большой тур». Для гостей прошло множество спортивных и развлекательных мероприятий.

Главным событием фестиваля стали гонки на собачьих упряжках. Для участия в соревнованиях на первое ратное поле страны приехали 35 участников из Москвы и Московской области, Тулы, Орла разных возрастов. К финишу их вели аляскинские маламуты, гренландские и самоедские собаки, сибирские хаски, ездовые метисы, а также редкие для этого вида спорта породы - бигль, бультерьер, курцхаар и якутская лайка.

Фото: Роман СОЛОПОВ

Фото: Роман СОЛОПОВ

Состоялись и показательные выступления кинологов и служебных собак. Четвероногие друзья продемонстрировали, как они ищут наркотические средства и помогают своим напарникам задерживать преступников.

Фото: Роман СОЛОПОВ

Впервые на «Большом туре» прошли состязания для лыжников. Именитые журналисты и студенты журфака, воспитанники новомосковского колледжа олимпийского резерва испытали Куликовскую лыжню.

Фото: Роман СОЛОПОВ

На площадке «Луковое счастье» варили фирменный суп. В стоящие на открытом огне казаны летел репчатый и порей, измельченные зеленые перья и запеченные колечки.

Фото: Роман СОЛОПОВ

Ароматную похлебку давали пробовать всем желающим, как и луковый мармелад, приготовленный заранее поварами музея. Кроме того, все желающие могли отведать глинтвейн, чай с имбирем, а также - гвоздь программы - приготовленые на пеньках блины.

Фото: Роман СОЛОПОВ

Шумный и веселый праздник длился два дня. В воскресенье подвели итоги соревнований по ездовому спорту и наградили победителей.