2019-02-08T16:09:15+03:00
Общество

Погода в Туле 9 февраля: ветер и кратковременный снег

Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст.
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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9 февраля 2019 года в Туле и Тульской области ожидается переменная облачность.

Ночью синоптики осадков не обещают.

Днем местами кратковременный снег (по данным сайта Метеоинфо – до 1 мм).

Ветер юго-западный. Порывы его будут достигать 3-8 м/с.

Температура воздуха по области ночью -9…-4°С, днем -6…-1°С.

Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст..

Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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