Погода в Туле 9 февраля: ветер и кратковременный снег
Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст.
Фото: Алексей ФОКИН
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9 февраля 2019 года в Туле и Тульской области ожидается переменная облачность.
Ночью синоптики осадков не обещают.
Днем местами кратковременный снег (по данным сайта Метеоинфо – до 1 мм).
Ветер юго-западный. Порывы его будут достигать 3-8 м/с.
Температура воздуха по области ночью -9…-4°С, днем -6…-1°С.
Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст..
Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.
ИСТОЧНИК KP.RU