Подросток из Тулы, порезавший осколком бутылки полицейского в новогоднюю ночь, пойдет под суд

В СУ СКР по Тульской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 17-летнего парня. Он обвиняется в нападении на полицейского.

Как выяснилось, поздним вечером 31 декабря 2018 года, сотрудник полиции и его напарник патрулировали улицу Металлистов в Туле, где в преддверии новогодней ночи проходили масштабные гуляния.

На пешеходной улице правоохранители заметили двух несовершеннолетних молодых людей. Они были пьяны. Полицейские направились в их сторону, но подростки стали разбегаться кто куда.

Одного их них полицейский поймал и «скрутил» его, так как последний сопротивлялся. На защиту пойманного товарища пришел второй несовершеннолетний. Он подбежал к полицейскому со стеклянной бутылкой в руке и, требуя отпустить друга, разбил ее. Осколком тары он полоснул блюстителя порядка по правой кисти.

Парень был задержан, затем заключен под стражу.

- Совокупностью собранных по уголовному делу доказательств вина обвиняемого его подтверждается в полном объеме. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, - сообщили в СУ СКР по Тульской области.