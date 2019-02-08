2019-02-08T15:51:55+03:00
Происшествия

Подросток из Тулы, порезавший осколком бутылки полицейского в новогоднюю ночь, пойдет под суд

Инцидент с пьяными подростками и правоохранителями произошел на улице Металлистов в Туле
Виктория ЯКУШИНА
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Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотренияУголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения
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В СУ СКР по Тульской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 17-летнего парня. Он обвиняется в нападении на полицейского.

Как выяснилось, поздним вечером 31 декабря 2018 года, сотрудник полиции и его напарник патрулировали улицу Металлистов в Туле, где в преддверии новогодней ночи проходили масштабные гуляния.

На пешеходной улице правоохранители заметили двух несовершеннолетних молодых людей. Они были пьяны. Полицейские направились в их сторону, но подростки стали разбегаться кто куда.

Одного их них полицейский поймал и «скрутил» его, так как последний сопротивлялся. На защиту пойманного товарища пришел второй несовершеннолетний. Он подбежал к полицейскому со стеклянной бутылкой в руке и, требуя отпустить друга, разбил ее. Осколком тары он полоснул блюстителя порядка по правой кисти.

Парень был задержан, затем заключен под стражу.

- Совокупностью собранных по уголовному делу доказательств вина обвиняемого его подтверждается в полном объеме. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, - сообщили в СУ СКР по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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