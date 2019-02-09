Прилетела «цифровая бабочка»: туляки отметили отключение «аналога» флешмобом

11 февраля 2019 года в семи субъектах России будет отключено аналоговое телевидение. Жители пяти регионов первой волны отключения - Магаданской, Ульяновской, Пензенской, Ярославской, а также Тульской области — отметили это событие большим флешмобом.

Мероприятие в оружейной столице нашей страны прошло в самом сердце города — в Тульском кремле.

Более 300 волонтеров, экипированных брендированными жилетками РТСР (Российская телевизионная и радиовещательная сеть — прим.авт.), выстроились на территории цитадели. В руках - заранее подготовленные таблички с двусторонней цветной печатью.

Фото: Алексей ФОКИН

Дождавшись общей команды туляки подняли таблички одной из сторон к небу и сгруппировались в масштабную прямоугольную фигуру. Летающие квадрокоптеры и фотографы, разместившиеся на колокольне Успенского собора Тульского кремля, запечатлели образовавшуюся картинку - телевизионную испытательную таблицу. Она известна многим как «цветные квадратики», появляющиеся когда телевизор «не ловит».

Фото: Алексей ФОКИН

Затем волонтеры развернули таблички другой стороной. Перед облаками развернулась огромная фирменная бабочка РТРС с логотипами 20 каналов двух мультиплексов, яркая и четкая. Совсем как телевизионная картинка, которая ожидает жителей страны после перехода на цифровое ТВ.

НАПОМНИМ

После отключения аналогового ТВ для бесплатной трансляции 20 основных телеканалов и 3 радиоканалов в цифровом качестве понадобится цифровая приставка и дециметровая антенна. Отметим, что оборудование не понадобиться тем, у кого новый телевизор (выпущен после 2012 года).

Социально незащищенные граждане могут претендовать на компенсацию затрат на приобретение цифрового оборудования. Подробнее об этом можно узнать по телефону горячей линии местного министерства труда и социальной защиты населения.

По вопросам технического характера необходимо обращаться в РТРС по телефону: 8-800-200-20-02 (круглосуточно и бесплатно).