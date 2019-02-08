В тульские медучреждения поступили комплексы «АНГЕЛ»

В системе здравоохранения Тульской области началось внедрение автоматизированных лечебно-диагностических комплексов «АНГЕЛ». Заместитель министра здравоохранения Тульской области Татьяна Семина сообщила, что по поручению губернатора Алексея Дюмина 8 районных больниц и 2 автомобиля скорой помощи Центра медицины катастроф оборудованы уникальными комплексами поддержания жизнедеятельности человека.

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Гражданская разработка НПО «СПЛАВ» «АНГЕЛ» создана совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова и специалистами министерства здравоохранения Тульской области. «Применение этой разработки позволит оптимизировать постановку диагноза, поможет выбрать алгоритм терапии, повысить качество медицинской помощи людям в критическом состоянии, - сказала Татьяна Семина. – С помощью комплекса «Ангел» любой фельдшер может провести полный комплекс интенсивной терапии до прибытия бригады медицинской эвакуации. Есть возможность передачи показателей о состоянии пациента через мобильный Интернет специалистам ведущих медицинских учреждений региона».

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Заместитель исполнительного директора по гражданской продукции НПО «СПЛАВ» Владимир Кондауров рассказал о создании и внедрении в медучреждениях региона комплексов «АНГЕЛ»:

- «Ангел» создан НПО «СПЛАВ» в рамках программ импортозамещения и производства гражданской продукции на оборонных предприятиях. Он уникален - подобных аппаратов российского производства в нашей стране нет. Его разрабатывали три года с участием специалистов МГУ и министерства здравоохранения Тульской области.

Преимущества комплекса - в его новых технологиях, той программе, которая заложена в этом приборе. Она позволяет оказывать помощь в соответствии со стандартами, не дает врачу ошибиться с выбором стратегии лечения или препаратов. С использованием комплексов врачебные ошибки исключаются.

Обучение операторов комплекса проходит регулярно с привлечением специалистов МГУ, лучших специалистов минздрава Тульской области. Кроме того, мы отслеживаем и консультируем медицинских работников в период эксплуатации приборов.

По результатам эксплуатации до конца первого квартала будет приниматься решение о поставках автоматизированных лечебно-диагностических комплексов в Москву и Московскую область. Мы готовы к серийному выпуску продукции и сможем обеспечить поставку необходимого количества комплексов «Ангел».

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Один из экспертов лаборатории НПО «СПЛАВ», врач анестезиолог-реаниматолог Алексей Токарев сообщил, что иностранные аналоги не могут эксплуатироваться в России, так как не соответствую стандартам оказания медицинской помощи. Специальная программа, задействованная в «Ангеле», в режиме реального времени обеспечивает информационную поддержку диагностики и коррекции терапии неотложных состояний и принятия решений.

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Доктор медицинских наук, заслуженный врач России Валентина Сороцкая также принимала участие в разработке «АНГЕЛА». Она отметила возможность широкого спектра применения комплекса поддержания жизнедеятельности человека, не только в реанимобилях, но и в условиях стационара, особенно в отдаленных районах, в санаториях, на самолетах.

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Врач анестезиолог-реаниматолог выездной бригады Центра медицинских катастроф Михаил Сиверин уже оценил удобство использования уникальной разработки в реальных условиях:

- Комплекс считывает показатели пациента, такие как - насыщение кислородом, температура, давление, ЭКГ, пульсометр, осуществляет все доступные неинвазивные методы исследования. Есть шприцевой дозатор, выбирающий необходимый алгоритм для введения медицинского препарата: доза, необходимая скорость введения. Аппарат анализирует диаграмму пациента, предлагает оператору поменять и продолжить тактику лечения. При необходимости можно связаться с Центром медицины катастроф и передать сведения, для дальнейшей обработки. Комплекс автономен, работает на аккумуляторе. Мощности с избытком хватает для доставки пациентов из отделенных населенных пунктов области.