2019-02-10T20:24:08+03:00
Общество

Сенатор от Тульской области потратил более 10 миллионов на праздник для жены

На дне рождения супруги Дмитрия Савельева выступили Билан, Лобода и Дорн [фото, видео]
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: сайт "Единой России"Фото: сайт "Единой России"
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Минувшей ночью Ольга Савельева – супруга сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева – отпраздновала 45-летний юбилей. Роскошное торжество прошло в подмосковной Барвихе.

Средств на празднество сенатор не пожалел. Вечеринку для его жены организовало одно из модных среди олигархов event-агенств столицы в банкетном холле Barvikha luxury village, сообщает super.ru.

Праздник именовали «Цвет настроения красный». Именинница предстала перед гостями из огненного колеса. За весь вечер она сменила пять платьев алого цвета.

Угощениями на вечеринке руководил Аркадий Новиков, вел праздник актер Вячеслав Манучаров, всюду блюла порядок охрана.

Не обошлось торжество и без поп-звезд, которые были приглашены для развлечения собравшихся. Со сцены свои хиты исполнили Светлана Лобода, Дима Билан и Иван Дорн. Гости активно делились происходящим на дне рождения в соцсетях.

emmasalimovaemmasalimova
С днём рождения превосходная @dario0201 #сднемрождения #эммасалимова #москва районы, кварталы, жилые массивы...я ухожу, ухожу красиво
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Обошлось сие празднество сенатору Савельеву не менее чем в 10 миллионов рублей, подсчистал starhit.ru.

emmasalimovaemmasalimova
@dario0201 ты Счастличик! Пусть так будет всегда! Мы тебя обожаем! @alikhan_photography @radik_aijarikov #сднемрождения #ольга #москва
1679 отметок «Нравится»39 комментариевInstagram

Отметим, что дорогостоящие торжества Савельева, который является членом Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, уже не раз становились предметом обсуждения. Последним на памяти налогоплательщиков стало его 50-летие в сентябре 2018 года, где было множество звезд шоу-бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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