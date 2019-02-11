В Тульской области отключили аналоговое телевидение

11 февраля 2019 года Тульская область окончательно перешла на цифровое телевещание.

Для бесплатной трансляции 20 основных телеканалов и 3 радиоканалов в цифровом качестве необходимо приобрести цифровую приставку и дециметровую антенну. Однако, тем, у кого новый телевизор (выпущен после 2012 года), оборудование не нужно.

Социально незащищенные граждане могут претендовать на компенсацию затрат на приобретение цифрового оборудования.

Подробнее об этом можно узнать по телефону горячей линии Министерства труда и социальной защиты населения: 8-800-222-27-21 с 9:00 до 18:00 по рабочим дням.

По вопросам технического характера необходимо обращаться в РТРС по телефону: 8 -800-200-20-02 (круглосуточно и бесплатно).

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