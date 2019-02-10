Погода в Туле 11 февраля: мокрый снег и сильный ветер

Разбогатеть на бабушкиных ложках: за какие старинные вещи дадут сотни тысяч, а что не возьмут даже даром

Не пора ли разобрать хлам, вдруг там спрятан раритет? Разбираемся, реально ли заработать на продаже антиквариата