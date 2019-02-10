2019-02-10T17:15:51+03:00
Общество

Погода в Туле 11 февраля: мокрый снег и сильный ветер

Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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11 февраля 2019 года в Туле и Тульской области облачно.

Местами небольшие осадки (снег, мокрый снег), (по данным сайта Метеоинфо – до 1 мм).

На дорогах местами гололедица.

Ветер южной четверти ночью с порывами 5-10 м/с, днём 7-12 м/с.

Температура воздуха по области ночью -6…-1оС, днем -3…+2оС.

Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст..

Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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