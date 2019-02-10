Погода в Туле 11 февраля: мокрый снег и сильный ветер
Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.
Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
11 февраля 2019 года в Туле и Тульской области облачно.
Местами небольшие осадки (снег, мокрый снег), (по данным сайта Метеоинфо – до 1 мм).
На дорогах местами гололедица.
Ветер южной четверти ночью с порывами 5-10 м/с, днём 7-12 м/с.
Температура воздуха по области ночью -6…-1оС, днем -3…+2оС.
Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст..
Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.
ИСТОЧНИК KP.RU