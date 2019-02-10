В Туле прошли соревнования по строительству иглу
Увлекательное мероприятие прошло в Белоусовском парке Тулы [ФОТОРЕПОРТАЖ]
Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
9 февраля 2019 года, на берегу нижнего пруда Центрального парка Тулы состоялись городские соревнования по постройке снежных иглу: «Золотая иглу» - среди взрослых и «Серебряная иглу» - среди детей.
В строительстве ледяных хижин приняли участие более 20 команд.
Победителей соревнований жюри определило по большей площади пола готового иглу.
Фото: Алексей ФОКИН
Отметим, что состязания проведены федерацией спортивного туризма Тульской области и Школа туризма в Туле.
Фото с яркого и веселого мероприятия в Туле - в нашем фоторепортаже.
ИСТОЧНИК KP.RU