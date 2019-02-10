В Туле прошли соревнования по строительству иглу

Алексей Ботян, майор Вихрь, в день своего 102-летия: Таких нет полудурков, чтобы на Россию напасть

Об этом знаменитый советский разведчик, Герой России, который в годы Великой Отечественной спас польский Краков, рассказал нашему обозревателю Александру Гамову [аудио]