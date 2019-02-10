2019-02-10T16:02:39+03:00
Общество

В Туле прошли соревнования по строительству иглу

Увлекательное мероприятие прошло в Белоусовском парке Тулы [ФОТОРЕПОРТАЖ]
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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9 февраля 2019 года, на берегу нижнего пруда Центрального парка Тулы состоялись городские соревнования по постройке снежных иглу: «Золотая иглу» - среди взрослых и «Серебряная иглу» - среди детей.

В строительстве ледяных хижин приняли участие более 20 команд.

Победителей соревнований жюри определило по большей площади пола готового иглу.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Отметим, что состязания проведены федерацией спортивного туризма Тульской области и Школа туризма в Туле.

Фото с яркого и веселого мероприятия в Туле - в нашем фоторепортаже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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