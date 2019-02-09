В Ясной Поляне прошла «Лыжня России»

Региональный старт XXXVII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» прошел на территории музея-заповедника «Ясная Поляна» 9 февраля.

Попробовать свои силы в гонке прибыло порядка 4000 профессиональных спортсменов и любителей из всех уголков региона и других городов: дети и ветераны, прославленные тульские спортсмены, представители предприятий, общественных движений.

Совернования прошли на различные дистанции - от 500 метров до 10 километров.