2019-02-09T13:59:36+03:00
Спорт

В Ясной Поляне прошла «Лыжня России»

В гонке приняли участие порядка 4000 человек
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Правительство ТОФото: Правительство ТО
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Региональный старт XXXVII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» прошел на территории музея-заповедника «Ясная Поляна» 9 февраля.

Попробовать свои силы в гонке прибыло порядка 4000 профессиональных спортсменов и любителей из всех уголков региона и других городов: дети и ветераны, прославленные тульские спортсмены, представители предприятий, общественных движений.

Совернования прошли на различные дистанции - от 500 метров до 10 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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