В Тульской области принят закон о семейном сопровождении граждан. Соответствующий документ подписал губернатор Алексей Дюмин.

Закон позволит создать для пожилых людей и инвалидов возможность вести привычный образ жизни, находясь под социальной защитой и получая необходимую помощь.

В нем определены принципы организации семейного сопровождения, а также установлены требования к лицу, которое берет на себя эти обязательства.

Семейное сопровождение граждан будет организовано на основании трехстороннего договора между нуждающимся в сопровождении, лицом, которое берет на себя обязательства по уходу, и государственным учреждением социального обслуживания населения Тульской области.

Предусмотрена выплата ежемесячного денежного вознаграждения лицу, взявшему на себя обязательства по уходу. Размер и порядок выплаты будет установлен правительством Тульской области. Финансовое обеспечение реализации положений законопроекта будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных проектом закона Тульской области «О бюджете Тульской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».