Ранее в «Комсомолку» обратились жители ЖК «Парус». Они рассказали о ситуации сложившейся в микрорайоне. Камнем преткновения стала «двойная сплошная» на участке дороги по ул. Хворостухина. Из-за нее туляки не могут повернуть к своим домам с ул. Кирова.

По словам жителей, разворачиваться на ул. Хворостухина в пересечении с ул. Бондаренко затруднительно. Это создает еще большие проблемы в дорожном движении встречного потока машин.

После обращения в «Комсомолку» для жителей ЖК «Парус» наметилось решение дорожного вопроса. На участке от ул. Кирова до ул. Бондаренко установят светофор с левой стрелкой.

- В связи с многочисленными обращениями граждан о необходимости совершения маневров в виде левого поворота с ул. Хворостухина в сторону ЖК «Парус», в целях сокращения перепробега автотранспорта, администрацией города Тулы после проведенных консультаций с ОГИБДД УМВД России по г. Туле, учитывая необходимость в обеспечении безопасности дорожного движения, принято решение об организации светофорного регулирования в районе д. 29 по ул. Хворостухина. В настоящее разрабатывается проектно-сметная документация на установку светофорного объекта в районе д. 29 по ул. Хворостухина. Установку светофорного объекта запланировано выполнить до 01.03.2019, - сообщили «КП» в администрации города.

По словам местных жителей, такая перспектива не может не радовать. Однако по-прежнему у туляков остается множество вопросов.

- Мы рады, что нас услышали, и нам разрешат поворот налево к нашему ЖК. Обращение в "КП" сыграло важную роль в решении этого вопроса, - говорит старшая по дому № 33 Евгения Григорьева. - Но остается открытым вопрос дополнительного въезда в наш микрорайон. Ведь первоначальный проект предполагал их несколько. Насколько мы знаем, в нашем ЖК будет строиться еще один высотный дом. В нем планируют разместить крупный продуктовый магазин. И, конечно, это дополнительная транспортная нагрузка на наши дворы. Также непонятно как нам жить без тротуаров. Ведь нет ни одного тротуара, ведущего от новой дороги в сторону наших домов. Ни около остановки, ни там, где в школу и детский сад ходят наши дети. И, если посмотреть на публичную кадастровую карту, то данная территория, где нужны тротуары, не относится к придомовой. А значит должна быть оборудована соответствующим образом.

Публичная кадастровая карта

«Комсомолка» продолжает следить за ходом событий.