В Правительстве РФ обсудили подготовку к празднованию 500-летия возведения Тульского кремля. В заседании принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Глава региона отметил, что в области все вопросы, связанные с торжествами, находятся в сфере ответственности специально созданной рабочей группы. В нее вошли представители органов исполнительной власти региона и главы администраций муниципальных образований. Юбилейные мероприятия пройдут как в Туле, так и малых исторических городах региона.

- Подготовка к празднованию стала хорошим стимулом для комплексного развития территорий, обеспечила дополнительную поддержку культуры и туристической отрасли, - подчеркнул губернатор. - Во многом благодаря федеральным программам к 2020 году будут благоустроены малые исторические города региона, расположенные в зоне засечных линий. Преобразится и столица русского оружия. Главный проект здесь - обустройство исторического центра Тулы и нашего древнего кремля.

Алексей Дюмин сообщил, что поддержка Президента России, серьезные внебюджетные средства, которые удалось привлечь, позволили успешно реализовать первый и самый значимый этап этого масштабного проекта - фактически с нуля восстановить Казанскую набережную. Преображения исторического центра Тулы будет продолжено.

Сейчас завершена комплексная реконструкция улицы Металлистов. Одна из старейших улиц города, издавна известная как Пятницкая, стала пешеходной. На ней будут расположены филиалы федеральных музеев общенационального значения – «Ясная Поляна», «Поленово», «Куликово поле». А также региональные выставочные пространства и объекты туристической инфраструктуры. В итоге Пятницкая станет Музейным кварталом.