Полицейские Дагестана задержали наркокурьеров из Тулы

Ночью 31 января 2019 года, в Махачкале были задержаны двое молодых ребят из Тулы. Участковый полиции поймал их на месте создания «закладки» с наркотиками.

Как выяснилось, страж порядка проводил обход, и на улице Газопроводная, возле одного из домов, увидел двух молодых ребят. Они вели себя подозрительно.

Подойдя поближе, полицейский понял, что они закладывают сверток из пакета, обмотанный скотчем в неприметное место.

Опросив их, сотрудник полиции выяснил, что 23-летний и 22-летний парни приехали на машине «ВАЗ-2110» из Тульской области. Правоохранитель вызвал на место следственно-оперативную группу, и была произведена проверка молодых людей и их авто.

В результате, в салоне машины и при личном досмотре полицейские нашли «мефедрон» и «гашиш». Общий вес изъятого наркотического вещества составил около 3 кг «мефедрона» и 300 грамм «гашиша».

В ходе допроса туляки рассказали, что приехали в Махачкалу по заданию неизвестного им куратора, который давал указания через интернет. С подобными «поручениями» они уже были в Санкт-Петербурге, Москве и Казани. За выполнение работы в Махачкале исполнители должны были получить 80 тысяч рублей.

Правоохранители провелили те места, куда молодые люди уже успели заложить наркотики. На одном из таких были задержаны молодой человек 26 лет и девушка 23 лет. При личном досмотре у них нашли наркотик «мефедрон» - 2.05 грамм и 44.80 грамм соответственно.

Как оказалось, девушка, получив крупную партию наркотиков из «закладки», расфасовывала их по дозам и также закладывала по тайникам и передавала их координаты через интернета. К тайникам приходили покупатели за своей дозой, предварительно перечислив деньги по интернету.

В ходе проведения обыска в квартире у девушки полицейские нашли наркотические средства «мефедрон», весом 7,81 грамм и «N-метилэфедрон», весом 1,83 грамм.

По всем фактам обнаружения наркотиков возбуждены уголовные дела. Наркодельцам грозит до 20 лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела продолжается.