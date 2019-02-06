Зимний рыболовный фестиваль "Наша тема!": праздник для всех желающих!
23 февраля 2019 года, в Туле пройдет Зимний рыболовный фестиваль "Наша тема!".
Мероприятие состоится на территории базы отдыха "Новая волна", на живописном берегу водохранилища реки Воронка.
Гостей праздника ожидают конкурсы, викторины, ценные призы и, конечно же, подарки.
Приглашаются все желающие!
Участие абсолютно бесплатное.
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
9.00 – начало регистрации участников соревнования
10.30 – 11.00 – торжественное открытие соревнования, выдвижение к месту ловли
11.00 – 14.00 – соревнование по ловле рыбы со льда
13.00 – 16.00 – конкурсы, консультации, выставки для участников, зрителей и гостей фестиваля на тематических площадках
15.00 – 16.00 – взвешивание уловов участников соревнования, подсчет результатов
16.00 – 16.30 – подведение итогов фестиваля, награждение победителей
Афиша
Подробнее о фестивале можно узнать на сайте, а также в группе "ВКонтакте".
ИСТОЧНИК KP.RU