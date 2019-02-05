В Туле разработают программу замены водопроводных сетей

Не прошло и месяца с последней коммунальной аварии в Туле. Очередной порыв трубы произошел ранним утром 4 января 2019 года. На этот раз оказался поврежденным водовод диаметром 700 мм Масловско-Песоченского водозабора, в районе деревни Федоровка.

Без воды остались три округа города - Советский, Центральный и Привокзальный. Был организован подвоз технической и питьевой воды.

На месте аварии специалисты заменили трубу протяженностью около 18 метров, и примерно в два часа ночи 5 января водоснабжение вернулось к абонентам.

Недовольство случившимся выразили не только оставшиеся без воды почти на сутки туляки, но и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. На оперативном совещании в правительстве региона он подчеркнул, что в конце 2018 года в правительстве уже обсуждался вопрос замены сетей водовода. Тогда глава региона акцентировал внимание на том, что эта работа должна вестись постоянно и планово.

Губернатор напомнил первому заместителю главы администрации Тулы Владиславу Галкину о поручении по разработке до 1 марта трехлетней программы по замене водопроводных сетей.

- В программе должны быть учтены все наиболее проблемные участки, - отметил Алексей Дюмин.

НАПОМНИМ

В результате учащения аварийных ситуаций, администрацией города Тулы был проведен анализ технического состояния сетей водоснабжения и водоотведения. Водопроводы и магистральные сети были проложены в период 60-х – 80-х годов прошлого столетия. Сейчас они изношены в среднем на 89,7%.

Увеличение количества аварий специалисты объясняют о тем, что магистральные трубы водоснабжения на 76% сделаны из стали (нормативный срок службы стальных трубопроводов составляет 20 лет), 19,9% - железобетонные трубы. Особенностью последних является то, что они не выдерживают незначительного скачка давления в сети. Это приводит к разрыву трубы и быстрому прекращению подачи воды тулякам.

- В настоящее время формируется план мероприятий по замене ветхих сетей водоснабжения и водоотведения. Он будет готов до 1 марта 2019 года. Уже проведен мониторинг первоочередной необходимости замены ветхих водопроводных сетей, - отметили в администрации Тулы.

По результатам указанного мониторинга были выделены два участка магистральных сетей, требующих замены в первую очередь:

- Водовод 2 подъема от ВНС Бурдуково до ВНС Медвенка Ø 900 мм, участок от с. Анишино до п. Волынцевский, протяженностью 4 км.

- Водовод 3 подъема от ВНС Медвенка до ВНС Щегловская Ø 900 мм, протяженностью 4,5 км.

Специалисты провели анализ стоимости материалов для выполнения перекладки указанных участков сетей. Ориентировочная стоимость 1 погонного км. трубы (без стоимости выполнения работ) составляет 39,7 млн. руб.

При замене 2-х участков водопроводных сетей Ø 900 мм, общей протяженностью 8,5 км потребуется 337,8 млн. руб.