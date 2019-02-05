Суд смягчил наказание экс-главе администрации Новомосковска Вадиму Жерздеву. 4 февраля в городском суде было вновь рассмотрено уголовное дело.

Ранее бывший чиновник был признан виновным в «Злоупотреблении должностными полномочиями». Будучи главой администрации Новомосковска в декабре 2016 года он принял решение о проведении аукциона по продаже 3 земельных участков около ТЦ «Первый», предназначенных для автостоянки. На участие в аукционе были поданы 3 заявки.

Одному из участников аукциона по дружбе Жерздев пообещал победу в аукционе. С этой целью чиновник заставил одного из участников аукциона отказаться в его участии. В связи с невозможностью добиться отказа от участия в аукционе другого участника Жерздев принял решение, и подготовил документы на отмену аукциона по продаже этих земельных участков по заведомо ложным сведениям.

4 июня 2018 года к экс-главе нагрянули силовики. А в октябре суд вынес Вадиму Жерздеву приговор: 2 года лишения свободы в колонии-поселении. С ним бывший чиновник не согласился и обжаловал.

4 феврался суд приговорил Вадима Жерздева к 1 году 7 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также его лишили права 3 года занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления, связанных с осуществлением функции представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий. Если приговор не будет обжалован, то в законную силу он вступит через 10 дней.