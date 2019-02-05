2019-02-05T09:31:46+03:00
Общество

На дороге по ул. Хворостухина около ЖК "Парус" установят светофор с левой стрелкой

Работы на данном участке планируют провести до 1 марта
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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На дороге по ул. Хворостухина около ЖК «Парус» установят светофор с левой стрелкой. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

По словам Владислава Галкина, работа по организации дорожного движения была проведена по поручению главы региона. Установить светофор с левой стрелкой на данном участке планируют до 1 марта.

Напомним, ранее в "КП" обратились жители ЖК «Парус». Они сообщили, что из-за «двойной сплошной» не могут повернуть к своим домам в жилом комплексе. Сделать разрыв в разметке 1.3. «двойная сплошная линия» в районе ЖК «Парус» не представляется возможным. Это окажет негативное влияние на безопасность дорожного движения, сообщили "Комсомолке" в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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