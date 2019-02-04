Но льготы - это очень уж странный предмет: Всякая вещь - или есть, или нет…

Восьмидесятилетний Феликс Леонидович является ветераном труда и инвалидом II группы. Недавно он узнал из Федерального Закона от 29.12.15 года № 399-ФЗ, что плата за капитальный ремонт для него может быть компенсирована в размере 50%. Пожилой туляк проживает вместе с 75-летней супругой, которая тоже имеет право на ряд льгот. Феликс Леонидович, интересуется, почему он имеет право на скидку, но не получает ее.

Мы обратились с вопросом от нашего читателя в Фонд капитального ремонта Тульской области. Старший специалист планово-экономической группы Елена Куликова пояснила, что информацию о праве пользования льготами можно получить в отделе социальной защиты населения. Если пенсионер имеет право на 50-процентную компенсацию, он получит причитающуюся ему часть денег вместе с пенсией.

Имею право? Аж три раза

На наш запрос о предоставлении нашему читателю мер социальной поддержки в отделе социальной защиты населения ответили следующее:

«Компенсация расходов на оплату жилья и коммуналки предоставляется в соответствии с федеральным и региональным законодательством. Инвалидам 2 группы в соответствии с Федеральным Законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»:

- 50% начисленной за месяц платы за капитальный ремонт жилья, исходя из доли общей площади в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, установленной законодательством Тульской области;

- 50% начисленной за месяц платы за водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление и т.д. исходя из доли от общего объема потребляемых услуг, в пределах нормативов потребления указанных услуг, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, без учета повышающих коэффициентов.

Ветеранам труда льгота предоставляется в соответствии с Законом Тульской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Тульской области»:

- 50% начисленной за месяц платы за жилье и капремонт, исходя из доли общей площади в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, установленной законодательством Тульской области;

- 50% начисленной за месяц платы за водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление и т.д. исходя из доли от общего объема потребляемых услуг, в пределах нормативов потребления указанных услуг, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, без учета повышающих коэффициентов.

Кроме того, закон Тульской области № 33-ЗТО гарантирует гражданам, достигшим возраста 70 и 80 лет компенсацию расходов на уплату взноса на капремонт. В данном случае Феликс Леонидович имеет право на получение денежной компенсации по трем вышеперечисленным законодательным актам.

Не два горошка на ложку

При наличии у граждан права на выплаты одновременно по нескольким нормативными правовыми актами, компенсация предоставляется по одному нормативному правовому акту по выбору гражданина. Данная норма означает, что одиноко проживающий собственник жилого помещения, достигший возраста 80-ти лет и являющийся получателем льгот по оплате ЖКУ, как ветеран труда, не имеет права на одновременное получение 100% компенсации на капитальный ремонт, как 80-летний, и 50% компенсации на остальные жилищно-коммунальные услуги, как ветеран труда.

Денежные компенсации за капремонт не является приоритетным, так как предполагает прекращение выплаты за коммунальные услуги. Под нормы данного Закона подпадают граждане, не имеющие льготного статуса и не являющиеся получателями ежемесячной денежной компенсации в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

Однако право выбора основания получения компенсации остается за гражданином и решение он принимает самостоятельно