Владимир Машков: Профессиональная сцена не терпит любителей

1 февраля в Доме Дворянского собрания прошла панельная дискуссия с участием худрука «Табакерки», народного артиста России Владимира Машкова, в преддверии отборочных прослушиваний в театральную школу. Они прошли для абитуриентов 2 и 3 февраля.

Заявки на участие в прослушиваниях подали выпускники 9-х классов. Это 165 человек из Тульской, Московской, Калужской, Кировской, Ивановской, Тюменской областей и Алтайского края.

Фото: Мария ВЛАСОВА

В рамках панельной дискуссии в Туле Владимир Машков ответил на вопросы журналистов и абитуриентов «Табакерки».

- В Тульской области много талантов. Рад, что такое большое событие для театральной школы открылось в моем родном городе. Наш учитель Олег Павлович Табаков начал потрясающее дело: он создал театральный холдинг, в котором есть школа, где люди обучаются с самого раннего возраста и спустя 3 года и 8 месяцев получают диплом профессионального актера театра и кино. Наша задача – найти людей с артистическим складом характера, помочь им развить талант и рассказать, как сберечь его, - сообщил Владимир Машков.

Общаясь с ребятами, художественный руководитель «Табакерки» отметил, что актерская профессия – это призвание, которое требует больших вложений и при этом не дает никаких гарантий.

- У ребят, которые поступят в нашу школу, будет возможность сразу же вливаться в настоящий театральный профессиональный процесс. Профессиональная сцена не терпит любителей. Труд этот непростой. Это самая социально незащищенная профессия, гарантий у нее нет, - подчеркнул худрук тетральной школы. - Главная составляющая в вашем личном успехе: работоспособность, внимательность, ответственность, предупредительность, сотрудничество. Эти те основы профессионалов, которые вы должны будете усвоить в ходе обучения. У нас очень интересная программа, которая все время развивается. Наша задача — найти людей с артистическим складом характера и помочь развить талант и рассказать, как его беречь. Иногда деятельность требует от вас максимального вложения душевных сил. Мы занимаемся психологическим театром, где главное — жизнь человеческого духа. У нас огромная надежда, что еще есть люди, которые хотят заниматься серьезным театром, любить это дело искренне.

Фото: Мария ВЛАСОВА

Владимир Машков подчеркнул, что в прошлом году набора в «Табакерку» не было. Его приостановили, и теперь он будет производиться через год. В этом году будет набран курс из 23-24 человек. Молодые люди получат возможность проживания в Москве, в здании театральной школы, на полном обеспечении.

- Важный элемент для развития молодого человека — это любознательность. Артист – это стремительная революция. Поясню. Артисту приходится за очень короткий срок не овладевать какой-то профессией, а попытаться войти в основы принципа существования профессионала, будь то летчик, медсестра, военный, клерк. Психология — это и руки, и ноги, и глаза, и душа. Стремительная эволюция, стремительное постижение образа — это очень непростые процессы, требующие огромного внимания, - считает народный артист.

Начиная с первого курса, студенты будут изучать не только общеобразовательные дисциплины, но и не совсем обычные.

- У нас есть дисциплины, в которых мы начинаем заниматься межполушарными связями, чтобы молодой человек умел координировать правую и левую руку, правую и левую ногу. Чтобы у него была развитая память, у нас идет предмет, который называется престидижитация. Это работа с иллюзией и вниманием, - отметил Владимир Машков.

Вы строгий педагог? Можете прикрикнуть на студента?

- А дисциплина вообще нужна? Дети не боятся строгости, они боятся лжи. Для любимого дела дисциплина не нужна, потому что ты увлечен. Как говорил Станиславский, сначала нужно увлечься, потом почувствовать, а потом захотеть.

В одном из интервью Олег Табаков говорил, что достаточно послушать абитуриента 25 минут и он может сказать, получится что-то из него или нет. Каков риск ошибки при прослушивании? Есть ли возможность не увидеть сразу, не понять?

- Бесспорно, есть. Но меня больше не то мы с педагогами кого-то не увидим, не возьмем талант, а если мы ошибемся и возьмем человека, не способного дальше развиваться. В 15 лет - это уже не ребенок, а молодой человек. Актер — это очень самостоятельная профессия, требующая большой внутренней свободы, бесстрашия. Вся система Станиславского была задумана для того, чтобы лишить человека страха творчества при других людях. Вдруг стать другим человеком и биться за его жизнь. Наше заведение уникально, потому что молодым людям будут предоставлены максимальные возможности быстрого появления перед публикой.

Фактически год вы худрук. Не мешает ли это актерской деятельности? Будут ли новые роли?

- Деятельность художественного руководителя театра и школы подразумевает нахождение в этих объектах с утра — я прихожу на работу в районе десяти — и ухожу в районе трех дня. Я обязан присутствовать. Сейчас мы выпустили спектакль «Матросская тишина», где я играю. Буквально 30 января я первый раз за 20 лет вышел на театральную сцену. Есть еще задумки. Я вам так скажу, театр — уникальное место. Это не кино. Я долго работал в кино, но у артиста кино нет секунды единения со своим зрителем. А в театре это единение рождает уникальное совместное существование. Я это пережил снова. Эти переживания дают для души много открытий. Скоро выйдет две картины. Это забавная комедия Романа Прыгунова «Миллиард» и фильм Карена Оганесяна «Герой». В кино больше возможности работать пока нет.