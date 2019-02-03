2019-02-03T21:33:53+03:00
Общество

Шепс и Раджабова исследовали "дорогу смерти" под Тулой

Новый эпизод шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших", отснятый недалеко от города Болохово, вышел в эфир [видео]
Виктория ЯКУШИНА
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Кадр из выпуска шоу на ТНТКадр из выпуска шоу на ТНТ
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Печальную славу имеет автодорога "Болохово-Шварц" под Тулой. В мае 2018 году там произошло сразу несколько ДТП.

Лоб в лоб столкнулись «Ниссан» и «десятка», погибли мужчина и подросток. Спустя несколько дней - автомобиль «Опель» слетел в кювет, погиб молодой парень. В середине июня - еще одно ДТП, пострадали трое.

Скорее всего, большая часть аварий на этой трассе происходит из-за пьяных водителей, а также по причине отсутствия опознавательных знаков и фонарей на автодороге. Но туляки бояться, что причной трагедний могло стать вмешательство потусторонних сил.

В рамках съемок нового эпизода шоу телеканала ТНТ "Экстрасенсы. Битва сильнейших" медиум Александр Шепс и ясновидящая Зулия Раджабова исследовали участок автодороги под Тулой и нарекли его "дорогой смерти".

Шепс и Раджабова исследовали "дорогу смерти" под Тулой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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