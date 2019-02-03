2019-02-03T17:39:47+03:00
Происшествия

Трагедия под Калугой: спасателям пришлось разрезать автобус, чтобы помочь пострадавшим детям

В страшной аварии погибли 7 человек, четверо из которых - дети. Они ехали на международный музыкальный конкурс
Анна ЖУКОВА
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Для извлечения пострадавших спасателям пришлось разрезать автобусДля извлечения пострадавших спасателям пришлось разрезать автобус
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Утро 3 февраля стало роковым для детей из народного эстрадно-хореографического коллектива «Колибри». Вместе со своими преподавателями и родителями они ехали из поселка Ярцево Смоленской области в Калугу для участия в международном конкурсе музыкального и хореографического искусства «Жемчужина талантов».

Однако доехать было суждено не всем…

По предварительной информации, водитель не справился с управлением на скользкой дороге

По предварительной информации, водитель не справился с управлением на скользкой дороге

Накануне региональное МЧС предупреждало о сложных погодных условиях: гололед, туман, плохая видимость. Это ли послужило причиной трагедии, или автобус был технически неисправен, - предстоит выяснить следователям.

ДТП произошло на 128-м км федеральной трассы «Калуга — Вязьма», в Бабынинском районе, недалеко от населенного пункта Извеково. Сообщение о перевернувшемся автобусе MAN, в котором находились 16 взрослых и 31 ребенок, поступило на пульт диспетчера службы спасения в 9:15 утра. Тут же была развернута масштабная спасательная операция.

Их семи погибших - четверо детей

Их семи погибших - четверо детей

Предположительно, водитель не справился с управлением, автобус занесло на обледенелой дороге, после чего он упал на бок. Удар был настолько сильным, что в транспортом средстве вылетели все стекла, а обломки корпуса и детские вещи разлетелись на несколько десятков метров. Для извлечения пострадавших спасателям пришлось срезать верхнюю часть автобуса. Изначально сообщалась о двух погибших и около 20-и травмированных, однако после завершения спасательная операция стало понятно, что погибли 7 человек. Четверо из них – дети.

Все пострадавшие были оперативно доставлены в Юхновскую и Калужскую областную больницы. Это 6 женщин и 12 детей в возрасте от 7 до 12 лет. У всех состояние средней тяжести: переломы, ушибы, ссадины.

Стекла и обломки корпуса автобуса разлетелись на несколько десятков метров

Стекла и обломки корпуса автобуса разлетелись на несколько десятков метров

На месте происшествия работают следователи и криминалисты центрального аппарата СК России. Следствием будут устанавливаться собственник транспортного средства, а также организаторы и лица, которые должным образом не обеспечили безопасность детей. Им также предстоит выяснить, был ли автобус оснащён системой ГЛОНАСС и тахографом. По данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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