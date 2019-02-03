Количество погибших в перевернувшемся автобусе под Калугой увеличилось до семи

Как сообщают в ЕДДС Юхновского района Калужской области, число погибших в страшной аварии с автобусом увеличилось до семи человек, среди которых четверо детей. Ранее мы писали о двух погибших и 16-и пострадавших.

Напомним, 3 февраля около 9:15 на 128-м км федеральной трассы «Калуга — Вязьма», в Бабынинском районе, перевернулся автобус MAN, в котором находились дети и преподаватели из народного эстрадно-хореографического коллектива «Колибри». Они ехали в Калугу на музыкальный конкурс.

По факту ДТП в следственном комитете возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и допустил занос, но не исключается и техническая неисправность транспортного редства.