2019-02-03T13:11:54+03:00
Происшествия

Количество погибших в перевернувшемся автобусе под Калугой увеличилось до семи

Среди погибших - четверо детей
Анна ЖУКОВА
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Фото пресс-службы регионального МЧСФото пресс-службы регионального МЧС
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Как сообщают в ЕДДС Юхновского района Калужской области, число погибших в страшной аварии с автобусом увеличилось до семи человек, среди которых четверо детей. Ранее мы писали о двух погибших и 16-и пострадавших.

Напомним, 3 февраля около 9:15 на 128-м км федеральной трассы «КалугаВязьма», в Бабынинском районе, перевернулся автобус MAN, в котором находились дети и преподаватели из народного эстрадно-хореографического коллектива «Колибри». Они ехали в Калугу на музыкальный конкурс.

По факту ДТП в следственном комитете возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и допустил занос, но не исключается и техническая неисправность транспортного редства.

В Калужской области опрокинулся автобус с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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