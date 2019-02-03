2019-02-03T12:44:03+03:00
Происшествия

МЧС: в аварии с автобусом детского ансамбля погибло двое человек

Автобус MAN, в котором находились 47 человек, в том числе 33 ребенка, опрокинулся на бок. По предварительным данным, погибли мужчина и женщина.
Анна ЖУКОВА
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Фото пресс-службы МЧС РФФото пресс-службы МЧС РФ
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Серьезное ДТП произошло 3 февраля около 9:15 на 128-м км федеральной трассы «КалугаВязьма», в Бабынинском районе, недалеко от населенного пункта Извеково.

Автобус MAN, принадлежащий индивидуальному предпринимателю, опрокинулся на бок. Внутри находились 47 человек, в том числе 33 ребенка - дети и педагоги народного эстрадно-хореографического коллектива «Колибри». Они ехали из поселка Ярцево в Калугу на соревнования.

По информации регионального МЧС, в результате аварии пострадали 16 детей. Также сообщается о двух погибших – мужчине и женщине.

Пострадавшие дети доставлены в Юхновскую и Калужскую областную больницы. Также для эвакуации подготовлено два вертолета МЧС.

Ансамбль Колибри Родина - "Улица" (Ярцево).

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и допустил занос, в результате чего автобус перевернулся.

Напомним, по данным ГУ МЧС по Калужской области, 3 февраля в регионе пасмурно, местами осадки и сильный туман, на дорогах гололед.

ИСТОЧНИК KP.RU

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