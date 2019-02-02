2019-02-02T12:50:23+03:00
Происшествия

Экс-мэр Тулы Алиса Толкачева задержана на Кипре в рамках операции Интерпола

Ее готовят к экстрадиции в Россию
Анна ЖУКОВА
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Экс-мэр Тулы Алиса ТолкачеваЭкс-мэр Тулы Алиса Толкачева
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Экс-мэр Тулы и учредитель управляющей компании ОАО «Фирма РЭМС» Алиса Толкачева задержана на Кипре. Ее обвиняют в мошенничестве.

Как сообщает «Интерфакс», Толкачеву задержала местная полиция по запросу из России. Сейчас она находится в тюрьме. Рассматривается вопрос подготовки ее к экстрадиции.

Напомним, в октябре 2017 года Пролетарский районный суд Тулы принял решение о заочном аресте руководителя фирмы «РЭМС» Алисы Толкачевой, которая находится в международном розыске.

В сентябре 2016 в отношении ряда руководителей ОАО «РЭМС», в том числе Толкачевой, было возбуждено уголовное дело по обвинению в причинении имущественного ущерба в особо крупном размере.

В период с июля по август 2015 года ОАО «РЭМС» задолжало 1,7 млн рублей ресурсоснабжающей организации. Также с сентября 2015 года по июль 2016 года руководители фирмы не перечислили в адрес ресурсоснабжающей организации более 22 млн рублей. Решением суда был наложен арест на принадлежащие генеральному директору ОАО «РЭМС» 35 объектов недвижимого имущества на общую сумму более 107 млн рублей.

В общей сложности на Алису Толкачеву заведено шесть уголовных дел.

С марта 2010 года по март 2011 Толкачева была главой города Тулы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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