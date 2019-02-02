11 февраля Тульская область окончательно переходит на цифровое телевидение

Окончательный переход с аналогового на цифровой формат будет поэтапным, он начинается с февраля и продлится полгода. С 11 февраля переход стартует в первых семи регионах, среди которых - Тульская область.

Цифровое телевидение обеспечит телезрителям доступ к набору из 20 каналов, сформированных в два пакета (мультиплексы). В первый мультиплекс входят Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия-Культура, Россия 24, Карусель, ОТР, ТВ Центр. Во второй — РЕН ТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ3, Пятница, Звезда, Мир, ТНТ и МузТВ.

Если у вас старый телевизор (выпущен до 2012 года) и нет цифровой приставки и дециметровой антенны, вы не сможете бесплатно принимать 20 основных телеканалов и 3 радиоканала в цифровом качестве.

Если вас интересует, какие категории граждан могут претендовать на компенсацию затрат на приобретение цифрового оборудования, звоните на телефон горячей линии Министерства труда и социальной защиты населения: 8-800-222-27-21 с 9:00 до 18:00 по рабочим дням.

По вопросам технического характера обращаться в РТРС по телефону: 8 -800-200-20-02 (круглосуточно, бесплатно).