Погода 2 и 3 февраля: африканский циклон может превратить Тулу в озеро

Если туляки не едут в Африку — Африка едет в Тулу! Именно с этого континента в оружейную столицу движется атмосферный фронт, который принесёт сырую и аномально тёплую погоду.

2 февраля, в субботу, будет относительно сухо Небольшие осадки в виде снега с дождем пройдут лишь местами. Синоптики также обещают гололедицу. Днём температура воздуха составит -2…0°С, ночью -4°С. Атмосферный фон: 750 мм рт. ст.

3 февраля, в воскресенье, Тула окажется в теплом секторе циклона, несущего очередную волну атлантического тепла и влаги. Снова гололедица, небольшие осадки и повышение температуры: и днём, и ночью — 1...+1°С. Давление продолжит рост и достигнет отметки в 752 мм рт. ст.