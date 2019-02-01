2019-02-01T15:28:14+03:00
Общество

В Туле почтили память известного летчика Ивана Леонова

Мероприятие прошло в тульской школе №70, имя которого она носит
Виктория ЯКУШИНА
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Иван Антонович и ученики школы №70Иван Антонович и ученики школы №70
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В преддверии 1 февраля - 96-летия со Дня рождения великого военного летчика, Героя РФ, участника Великой Отечественной войны Ивана Антоновича Леонова, в Туле прошло памятное мероприятие в его честь. Оно состоялось в стенах школы №70 (ныне "ЦО№26"), которая носит имя ветерана. Для учеников этого общеобразовательного учреждения Иван Антонович при жизни всегда являлся добрым другом и наставником.

Напомним, Иван Леонов на сегодняшний день является единственным в мире боевым летчиком, который воевал в небе с ампутированной рукой. Этот подвиг занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Он - Герой России, почетный гражданин города-героя Тулы, педагог, писатель. Был награжден тремя орденами Боевого Красного Знамени, Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией» и др.

Знаменитого летчика не стало 21 июня 2018 года. Ему было 95 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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