В Туле стартовала кампания по зачислению детей в первые классы

1 февраля 2019 года, в России стартовала приемная кампания по зачислению детей в первые классы.

На 2019-2020 учебный год в тульских школах открыто 5435 вакантных мест для приема первоклассников.

Запись проходит в стенах учреждений, а также на портале Госуслуг. Если возникает проблема, можно получить консультации по телефону того учебного заведения, в которое и пойдет учиться ребенок.

Прием заявлений в образовательные организации для детей, проживающих на закрепленной территории, завершится 30 июня текущего года.

О том, к какому учреждению ребенок закреплен территориально, родители могут посмотреть на сайте управления образования, либо на сайте образовательной организации.

С 1 февраля по 30 июня в первый класс образовательной организации зачисляются дети, имеющие льготы на первоочередное (внеочередное) зачисление в соответствии с федеральным законодательством - дети, проживающие на закрепленной за образовательной организацией территории и посещающие дошкольные отделения центров образования или школы с дошкольными группами.

Для детей, поступающих в образовательные учреждения и не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений осуществляется с 1 июля до момента заполнения свободных мест.

В случае подачи заявления после 1 февраля в приеме в муниципальную образовательную организацию может быть отказано по причине отсутствия в ней свободных мест. В таком случае родителям (законным представителям) ребенка для решения вопроса о его устройстве необходимо обратиться в общеобразовательное учреждение, в котором есть свободные места или в управление образования администрации города Тулы.

Телефон горячей линии управления образования администрации города Тулы: 8 (472)52-98-03, доб. 733.