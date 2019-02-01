2019-02-01T11:38:21+03:00
Общество

Погода в Туле на февраль 2019: легкий мороз и небольшой снег

Атмосферное давление - 745 мм рт.ст..
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Февраль 2019 года в Туле будет облачным. Изредка будет выглядывать солнце.

Сильных морозов синоптики не обещают. Температура воздуха будет не ниже -8 градусов ночью, и -7 градусов днем.

В середине месяца стоит ожидать несколько снежных дней, но осадки не обещают быть обильными.

Влажность воздуха — 90%.

Ветер в среднем юго-западный 4,8 м/с..

Атмосферное давление - 745 мм рт.ст..

ИСТОЧНИК KP.RU

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