2019-01-31T16:18:25+03:00
Общество

"Комсомольская правда в Туле" получила награду Тульской областной Думы

Подведены итоги конкурса на лучшее освещение деятельности регионального парламента в СМИ
Виктория ЯКУШИНА
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Павел Коренюгин и Сергей ХаритоновПавел Коренюгин и Сергей Харитонов
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Журналистов и редакторов приветствовали председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов и его заместители Александр Балберов и Александр Рем. Они поздравили лидеров творческого состязания и поблагодарили тульские СМИ за активное, плодотворное, многолетнее сотрудничество с облдумой.

На конкурс поступило около пятидесяти материалов, которые в течение 2018 года вышли в телевизионный и радиоэфир, были опубликованы в газетах и на интернет-ресурсах. Решением конкурсной комиссии определены победители и лауреаты во всех четырех номинациях.

Так, дипломом второй степени была отмечена редакция газеты «Комсомольская правда в Туле» в номинации «Работаем вместе: общественность и власть».

Награду их рук Сергея Харитонова получил главный редактор "Комсомольской правды в Туле" Павел Коренюгин.

Фото: Виктория ЯКУШИНА

Фото: Виктория ЯКУШИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

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