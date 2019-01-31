"Комсомольская правда в Туле" получила награду Тульской областной Думы

Журналистов и редакторов приветствовали председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов и его заместители Александр Балберов и Александр Рем. Они поздравили лидеров творческого состязания и поблагодарили тульские СМИ за активное, плодотворное, многолетнее сотрудничество с облдумой.

На конкурс поступило около пятидесяти материалов, которые в течение 2018 года вышли в телевизионный и радиоэфир, были опубликованы в газетах и на интернет-ресурсах. Решением конкурсной комиссии определены победители и лауреаты во всех четырех номинациях.

Так, дипломом второй степени была отмечена редакция газеты «Комсомольская правда в Туле» в номинации «Работаем вместе: общественность и власть».

Награду их рук Сергея Харитонова получил главный редактор "Комсомольской правды в Туле" Павел Коренюгин.