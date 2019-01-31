2019-01-31T16:25:00+03:00
Общество

Андрей Третьяков: 2019 год в Тульской области - год борьбы с онкологией

Такое уверенное заявление сделал министр здравоохранения Тульской области в рамках первого пресс-завтрака руководителя ведомства с журналистами
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Виктория ЯКУШИНАФото: Виктория ЯКУШИНА
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Неформальное общение представителей СМИ с Андреем Третьяковым началось с обозначения ключевых проблем, с которыми главе регионального минздрава пришлось столкнуться в начале своей работы в Тульской области.

- Мы имели огромное количество жалоб на очереди в поликлиниках, медленную работу «скорой», а также на недостаток врачей в отдаленных районах города. Кроме того, не соблюдался принцип территориальности, не было четкого единого графика работы поликлиник, - подчеркнул министр. - К решению указанных проблем мы подошли комплексно: ввели четкий алгоритм.

Для решения проблемы с очередями в поликлиниках была введена система электронной записи, а также единый режим работы специалистов и принцип участковости — разделение населения на группы по относимости к тому или иному лечебному учреждению. Ведется работа с молодыми кадрами, которых, по-прежнему, значительно не хватает, создаются классы для повышения квалификации фельдшеров.

ЭЛН

Вместе с автоматизированной «Бережливой поликлиникой» в Тульскую область пришли и электронные больничные. Уже сегодня его можно оформить в 63 медицинских организациях региона, в том числе в 39 ГУЗах.

Оформить электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН) можно только с согласия пациента. Врач в электронной системе формирует листок нетрудоспособности, заверив его усиленной квалифицированной электронной подписью. На руки работнику выдают только номер листка, который он передает в бухгалтерию и кадровую службу предприятия. Через личный кабинет страхователя на сайте ФСС РФ, получив права доступа, бухгалтер и кадровик будут работать с листком нетрудоспособности в электронном виде.

Бумажный и электронный листки имеют одинаковую юридическую силу. Работодатели обязаны принимать к оплате оба варианта. Отвечая на вопросы журналистов, Андрей Третьяков отметил, что в настоящее время в регионе оформлены более 4200 подобных электронных документов.

Проблема с онкозаболеваемостью в стадии решения

Во главе угла всех накопившихся проблем в здравоохранении Тульской области министр поставил низкую настороженность по онкологии.

- Ранее мы упускали самое главное - активную выявляемость на ранних стадиях, когда человеку еще можно эффективно помочь, продлить его жизнь, - подчеркнул глава ведомства. - Тульское медсообщество не практиковало консилиумов, где и должно решаться, какое лечение назначить конкретному пациенту в его случае. Госредства тратились на качественные препараты для проведения химиотерапии, но они не находили должного применения. Все потому, что из-за ранней выявляемости пациенты начинали лечение на поздних стадиях, на которых эффективные методы лечения бессильны.

2019 год министр назвал годом борьбы с онкологией. Сейчас в регионе максимальные усилия направлены на профилактику и скрининг (поиск злокачественного новообразования у человека, не имеющего никаких симптомов опухоли — прим.авт.).

Уже работает проект «Онкопатруль71», а в 2019 году будут организованы пять амбулаторных онкоцентров - в Туле, Новомосковске, Алексине, Щекино, Ефремове. Во всех пяти будут созданы кабинеты боли.

Для проведения химиотерапии планируется выделять больше средств на современные противоопухолевые препараты. Также в планах покупка новых линейных ускорителей для лучевой терапии.

- Мы знаем обо всех текущих проблемах в здравоохранении региона и проводим большую работу по их устранению, - подвел итог общения с журналистами министр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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