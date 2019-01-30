Александр Стариков: «Свой хлеб едим не напрасно»

Руководитель следственного управления рассказал о расследовании нашумевших уголовных дел.

В среду, 30 января, в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области прошла пресс-конференция генерал-майора юстиции Александра Старикова.

Руководитель следственного управления рассказал о ходе и результатах расследования наиболее резонансных уголовных дел, находящихся в производстве.

Дело о сгоревшей семье в Заречье расследовано

Дело о трагическом пожаре стало резонансным, затронуло многих неравнодушных туляков. Как сообщил руководитель следственного управления, «по факту смерти детей состава преступления мы не нашли. Это реально несчастный случай». В связи с полученными доказательствами по завершении следственных действий было принято решение о закрытии уголовного дела.

- Мы разобрались с обстоятельствами опеки, выяснили, как устанавливалось попечительство над погибшими детьми. Было установлены, что имелись некоторые нарушения, но они не состоят в причинно-следственной связи с фактом гибели детей. Дети воспитывались в нормальной обстановке, мать выполняла обязанности опекуна добросовестно. Следствие определило, что отец родных детей не проживал с ними, имеет другую семью. Мы направили информацию о нарушениях при установлении опеки в правительство для проведения дальнейшей профилактической работы.

Уголовные дела, возбужденные по факту халатности органов опеки и попечительства, а также медицинских учреждений также прекращены ввиду того, что выявленные в их работе отклонения не состоят в прямой причинно-следственной связи с наступившими последствиями. По всем выявленным нарушениям информация направлена Губернатору Тульской области, а также в Правительство Тульской области.

Расследование гибели под бетонным забором мальчика в Богородицке продолжается

Как сообщил Александр Стариков, уголовное дело не прекращено. Основной объем следственных действий выполнен:

- Ситуация с одной стороны понятна – стоит бесхозный забор. Произошло несчастье. Мы провели огромный объем следственных действий и анализ правовой базы, устанавливая конкретных лиц, ответственных за эти объекты. Таких объектов огромное количество. Появились они не вчера. В данном случае сначала одно предприятие обанкротилось, потом второе, которое было правопреемником. В итоге объект оказался бесхозным. В настоящий момент вопрос бесхозности снят в судебном порядке. Существовала ли эта ответственность ранее? Точки зрения расходятся. Сейчас мы находимся в консультативно-правовой стадии. Мы не пытаемся отмазать ответственных, но должны максимально выверено с правовой точки зрения подойти к этому вопросу. Если есть основания для привлечения к уголовной ответственности, мы это сделаем. К сожалению, по стране не сформировалась судебная практика, мы пытаемся найти юридическую технологию. Сейчас дело передано в отдел по расследованию особо важных дел.

Расследование в Узловой возобновилось из-за общественного резонанса и внимания СМИ

Продолжается расследование нашумевшего дела о травмированном неисправными каруселями мальчике в Узловой. Оно во многом похоже на трагедию в Богородицке.

- Следствием установлено, что объект появился во дворе по инициативе местного предпринимателя и после установки был предоставлен сам себе. Со временем, крышка, которая ограничивала доступ к механизму, куда-то делась. В результате ребенок пострадал, засунув туда пальцы. Вред здоровью мальчика, безусловно, причинен, это вызывает сочувствие. Но там не было переломанных пальцев, повреждены кожные покровы и мягкие ткани, ни о какой инвалидности речи не идет. Наши коллеги, исходя из того, что на сегодняшний день обязанности главы следить за такими объектами пока еще не установлены, решили закрыть дело.

В том числе из-за внимания прессы, дело отправилось на пересмотр. Будет ли результатом следственных действий привлечение к уголовной ответственности или прекращение уголовного дела, мы в любом случае информацию доведем. Маме все разъяснили, в том числе о процедуре возмещения вреда»,

На то, что такие объекты находятся во многих дворах, необходимо обратить внимание, считает главный следователь Тульской области.

Есть сомнения к достоверности стоимости строительства Центра гимнастики

Александр Стариков рассказал о ходе расследования по уголовному делу о строительстве Центра художественной гимнастики в Туле на улице Ствольная. Объект по большому счету готов, но те цифры, которые попали в распоряжение следкома вызывают вопросы.

- На данном этапе мы возбудили уголовное дело, что позволило нам взять всю документацию, которая относится к строительству, конкурсной процедуре, выбору заказчика, выполнению контракту, смене подрядчиков. У нас есть сомнения к достоверности определения объемов и стоимости. Путем проведения строительных и товароведческих экспертиз, мы ответили на многие вопросы. Есть факты заключения заведомо невыполнимых контрактов. Сегодня не стоит вопрос о привлечении обвиняемого, но мы разберемся объективно, привлечем специалистов и ответим на все возникшие вопросы.

Ключевым вопросом. Является выяснение причин серьезного увеличения суммы, которая была определена изначально.

- Губернатор многократно высказывал свое недовольство о несоблюдении сроков строительства объекта. Он важен с социальной точки зрения. Разберемся – расскажем, заверил Александр Стариков.

Необходимо дождаться психологической экспертизы

Продолжается расследование инцидента, который произошел 8 сентября 2018 года в деревне Старое Басово Ленинского. Мужчина несколько раз ранил бывшую жену ножом в различные части тела. Потерпевшая была своевременно доставлена в больницу, где ей оказали медпомощь, чем и спасли жизнь.

- Сейчас требования таковы, что по каждому делу об убийстве, необходимо делать психологическую экспертизу. Часто бывает, что наши местные психиатры не смогли ответить на вопросы о состоянии подозреваемого. Мы вынуждены были обратиться за помощью в Институт психологической медицины имени Сербского. Там огромные очереди. Это единственное учреждение, которое делает экспертизы для расследования уголовных дел по все стране. В остальном, на мой взгляд, все обстоятельства исследованы, собрана достаточная доказательная база того, что он хотел убить свою супругу, и только чудо позволило ей спастись. Именно он поджог дом. Как только мы получим заключение экспертов, будет принято решение, - рассказал Александр Стариков.

Допрошены все лица, имевшие отношение к расследованию гибели мальчика из Плавска

Десятилетний мальчик погиб вечером 28 января в деревне Ольхи Плавского района Тульской области. Вместе с другом он пробрался на территорию предприятия, на которой располагались ангары. Мальчик погиб под сошедшей с ангара снежной лавиной.

По факту гибели возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

- Уголовное возбудили, чтобы разобраться, что за предприятие, как оно охранялось. Что стало причиной трагедии – ответим по результатам расследования. Уже допрошены практически все лица, имевшие отношение к расследованию. Мы исследуем и условия жизни детей, как был организован их досуг. Профилактическая работа тоже является объектом нашего исследования. Родителям, конечно, хочется высказать слова соболезнования. А всем остальным сказать, что нужно следить за детьми, чтобы не было невосполнимых трагедий.