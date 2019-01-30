Погода в Туле 31 января: мокрый снег, гололед, туман
Днем до +2 градусов
Фото: Алексей ФОКИН
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31 января 2019 года в Туле и Тульской области ночью облачно.
Синоптики обещают небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололед, туман.
Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью по области 2…+3 оС.
Днем облачно.
Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега (по данным сайта Метеоинфо – до 2,8 мм), в первой половине дня местами гололед, туман, на дорогах гололедица.
Ветер юго-восточный 5-10 м/с.
Температура воздуха днем по области 3…+2 оС.
Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.
Метеорологическая дальность видимости - 7000 м., во время осадков – 5000 м.
ИСТОЧНИК KP.RU