2019-01-30T16:20:19+03:00
Общество

Погода в Туле 31 января: мокрый снег, гололед, туман

Днем до +2 градусов
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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31 января 2019 года в Туле и Тульской области ночью облачно.

Синоптики обещают небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололед, туман.

Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью по области 2…+3 оС.

Днем облачно.

Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега (по данным сайта Метеоинфо – до 2,8 мм), в первой половине дня местами гололед, туман, на дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха днем по области 3…+2 оС.

Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.

Метеорологическая дальность видимости - 7000 м., во время осадков – 5000 м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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