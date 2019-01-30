От А до Я: 2018 год с Алексеем Дюминым

Агропромышленный комплекс Тульской области

динамично развивается. Регион занимает лидирующие позиции по производству картофеля и рапса, увеличивает производство мяса и молока. За последние три года в сельскохозяйственный оборот возвращено более 130 тысяч гектаров земли. Реализуются около 30 крупных аграрных проектов на сумму более 100 млрд рублей. В течение трех лет это позволит создать почти 6 000 новых рабочих мест.

«Большая вода»

- это уникальный проект государственно-частного партнерства, имеющий огромную социальную значимость для региона. Благодаря этому проекту существенно повышено качество воды, поступающей в дома 130 тысяч жителей Новомосковска. Вопрос снабжения граждан качественной питьевой водой актуален и для других районов области. Работа в этом направлении продолжается.

18 мая 2018 года. Поселок Грибовка Веневского раойна, запуск проекта "Большая вода"

Волонтеры

2018 год в России был объявлен Годом добровольца. В его рамках в Тульской области прошло множество мероприятий. Волонтеры участвовали в организации форумов и фестивалей, экологических акций и субботников, спортивных и социальных мероприятий. Добровольцы помогали инвалидам и искали пропавших людей. За 2018 год число волонтеров увеличилось в 2,5 раза и на сегодняшний момент превышает 5,5 тысячи.

Губернский каток,

организованный по инициативе Алексея Дюмина, с уверенностью можно назвать одной из главных зимних достопримечательностей Тулы. В 2018 году площадь катка значительно выросла, а время работы увеличилось до 12 часов в день. Каток по-прежнему бесплатный для всех желающих, а одновременно покататься здесь могут сразу 250 человек. В новогодние праздники тулякам и гостям города вновь подарили сказочное ледовое шоу с участием прославленных российских фигуристов.

Детские сады

Очереди в детсады сокращаются за счет строительства новых зданий и капремонта старых. Открыто четыре новых детских сада. Начато строительство пяти дошкольных учреждений. Все дети от 3 до 7 лет, желающие посещать детские сады, имеют такую возможность.

Единая команда

Совершенствование механизмов взаимодействия с жителями Тульской области — один из приоритетов в работе Алексея Дюмина. Каждый туляк может обратиться со своей проблемой, и ее постараются решить в кратчайшие сроки. Все еженедельные оперативные совещания губернатор начинает с рассмотрения обращений граждан. Работают электронная приемная, телефон горячей линии губернатора, обращения туляков мониторятся в соцсетях и СМИ.

ЖКХ

Государственная жилищная инспекция составила обновленный рейтинг управляющих компаний по итогам 2018 года. В него вошли 170 организаций. Стоит отметить, что с каждым разом количество управляющих компаний в «зеленой» группе увеличивается, а значит, качество обслуживания жителей становится лучше.

ЗОЖ

– это то, к чему приобщается все большее число жителей области. В районах открываются новые физкультурно-оздоровительные центры, реконструируются стадионы и школьные спортплощадки. Проводится множество спортивных мероприятий. Ярким событием года стал марафон по историческому центру Тулы «Оружейная столица». Губернатор Алексей Дюмин подает тулякам достойный личный пример: играет в хоккей, катается на велосипеде, а еще возглавляет попечительский совет велокоманды Marathon-Tula.

Инвестиции

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ – 2018) Тульская область подписала 19 соглашений на общую сумму более 88 млрд рублей. Самое значимое из них - о создании на ТОСЭР «Ефремов» биотехнологического кластера. Там же будет размещен ряд малых и средних предприятий по глубокой переработке сельскохозяйственного сырья. В Новомосковске построят один из крупнейших в Европе логистических центров компании «Procter & Gamble». Реализация этого соглашения придаст новый импульс развитию как города, так и области в целом. Проект позволит создать 600 новых рабочих мест. Соглашение с компанией «ЕвроХим» принесет области 30 млрд рублей и 1 250 рабочих мест.

24 и 25 мая 2018 года. Пдписание соглашений в рамках ПМЭМ - 2018

Казанская набережная

была торжественно открыта 8 сентября 2018 года, в День города. Более полувека туляки не имели возможности увидеть северную стену кремля и набережную реки Упы. Идея проекта реконструкции исторического центра принадлежала губернатору Алексею Дюмину. Новая набережная стала одной из главных достопримечательностей города, любимым местом отдыха туляков и гостей региона.

Лыжероллерная трасса в Туле

Площадка была построена по поручению Алексея Дюмина. В 2016 году юные лыжники обратились к главе региона с просьбой создать условия для занятий лыжами и другими видами спорта на месте лыжной трассы, которая была закрыта в 90-е годы прошлого века. Трасса протяженностью 2,5 км имеет современное покрытие, полностью освещена и имеет систему искусственного оснежения, что позволит продлить период тренировок по лыжному спорту.

Металлистов

Исторический центр Тулы, наконец, приобрел пешеходную улицу. В рамках проекта «Тульская набережная» улица Металлистов была закрыта для машин, старинные усадьбы и жилые дома, расположенные на ней, обрели вторую жизнь. Весной 2019 года на «тульском Арбате» будут возобновлены реставрационные работы, откроются кафе и галереи, магазины и гостиницы. Заработает и Музейный квартал: в особняках найдут свое пристанище представительства крупных музеев Тульской области.

Новогодняя столица России

На рубеже 2018-2019 годов Тула на целый месяц приобрела этот почетный титул, приняв эстафету у Ханты-Мансийска. После подготовки длиною в год с 7 декабря по

7 января Новогодняя столица провела насыщенную праздничную программу. Туляки и гости города посмотрели мэппинг-шоу, покатались на северных оленях, оценили обновленную главную елку города, посетили разнообразные ярмарки и Губернский каток. А Новый год все желающие встретили на площади Ленина, в компании губернатора Алексея Дюмина и Деда Мороза из Великого Устюга. Всего новогодние мероприятия в Тульской области посетили четверть миллиона человек.

7 декабря 2018 года. Старт проекта "Тула - новогодняя столица России"

«Октава»

В апреле 2018 года на базе легендарного завода акустического оборудования открылся творческий индустриальный кластер. Он стал современной площадкой для профориентации молодежи, офисным пространством для молодых предпринимателей в сфере высоких технологий, центром притяжения для активных и талантливых людей, да и просто отличным местом для отдыха горожан и туристов. Губернатор Алексей Дюмин и правительство Тульской области активно поддерживают проект. Именно здесь проходят самые интересные и масштабные мероприятия, которые привлекают гостей со всей России. Благодаря таким современным объектам Тула все больше становится центром, где рождаются новые идеи и смыслы.

«Патриот-Тула»

Военно-патриотический парк культуры и отдыха возводят в оружейной столице по инициативе Алексея Дюмина. На площадях парка будут созданы возможности для разных видов досуга - спортивного, военно-патриотического, культурного и семейного. Здесь планируется разместить интерактивную экспозицию ретроавтомобилей, выставки вооружения, военной техники, центр военно-тактических игр, а также проводить прикладные мастер-классы. Тульская область – один из первых регионов России, где будет создан аналог парка «Патриот», расположенного в подмосковной Кубинке.

Российско-Индийский стратегический диалог

Ключевой темой Первого диалога стало сотрудничество двух стран. За январь-август 2018 года внешнеторговый оборот между нашим регионом и Республикой Индия увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 20,92 % и составил 191,83 млн долларов США.

Строительство ледового дворца

Дворец станет самым крупным в области. Он рассчитан на 3 385 зрительских мест. После сдачи дворца в эксплуатацию фигуристы и хоккеисты получат возможность регулярно тренироваться, а жители города Тулы смогут круглогодично кататься на коньках.

ТОСЭР

В Ефремове создана первая в области территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Присвоение этого статуса позволит дополнительно создать в муниципалитете более 1 000 рабочих мест, привлечь дополнительно более 11 млрд рублей инвестиций, принесет новые поступления доходов в бюджеты всех уровней в размере не менее 21 млрд рублей. На очереди – создание второй в регионе ТОСЭР – в городе Алексине.

11 января 2018 года. Осмотр новой линии по производству пряников на "Ясной Поляне"

«Узловая»

- в тройке лидеров среди особых экономических зон промышленно-производственного типа по показателю эффективности работы. Ее общая площадь составляет 471,5 гектара. Глава региона вносит большой вклад в привлечение инвесторов в ОЭЗ «Узловая» и лично контролирует ход реализации проектов. Сейчас в «Узловой» 11 резидентов, открыты производства компаний: «Энгельсспецтрубмаш» и «Агрогриб».

ФОКи

Физкультурно-оздоровительные комплексы в Веневе, Шатске, Узловой были открыты в 2018 году. Спортивные комплексы - место притяжения спортсменов не только из Тульской области, но и других регионов. Здесь можно проводить соревнования различных уровней, в том числе и общероссийские.

Хоккей

Команда «Новомосковский хоккейный клуб» (НХК) была создана в июле 2018 года по поручению губернатора Алексея Дюмина. Основной упор в программе развития молодежного хоккея в Тульской области делается на студенческие и молодежные команды.

Цифровая экономика

Цифровые технологии внедряются во всех сферах государственного управления. Алексей Дюмин поручил всем профильным ведомствам максимально включиться в реализацию национального проекта, чтобы в ближайшие несколько лет цифровые технологии действительно давали результат во всех сферах жизни.

Чемпионы

Олимпийские чемпионы привезли в Пхенчхан 36-килограммовый пряник с символами акции «Россия в моем сердце» и самовар. Таким образом жители региона поддержали российских спортсменов, которые выступали на играх без флага и гимна. Подарки были доставлены в Русскую деревню Олимпийского парка.

Организатором акции «Россия в моем сердце» в поддержку олимпийцев на зимней Олимпиаде в Корее выступил глава региона.

6 июня 2018 года. Посещение технопарка в г. Алексине

Школа

Школа на 600 мест в мкр. Зеленстрой-2 г. Тулы распахнула свои двери для учеников 3 сентября. Это первая школа, построенная в регионе за последние 10 лет.

Современный Центр образования № 58 получил название «Поколение будущего» не случайно. В школе созданы условия для всестороннего развития детей, в том числе их творческого начала, действует система спортивных секций и кружков. Учреждение оснащено современным оборудованием. На базе кабинетов химии, физики, биологии дети могут работать в лабораториях, позволяющих решать экспериментальные задачи.

«Щекиноазот»

На Петербургском экономическом форуме - 2018 подписан меморандум о намерениях заключить специнвестконтракт по реализации в регионе инвестиционных проектов в сфере химической промышленности. Документ подписали глава Минпромторга России Денис Мантуров, глава региона Алексей Дюмин и президент компании «Щекиноазот» Борис Сокол.

В 2018 году в рамках Соглашения о сотрудничестве с правительством области «Щекиноазот» запустил новый высокотехнологичный комплекс по производству метанола-аммиака. На открытии производства губернатор Тульской области присутствовал лично. При содействии правительства региона в 2018 году компания дала старт четырем новым производственным объектам.

Эффективность

Алексей Дюмин обозначил важность повышения эффективности работы правительства, всей системы управления областью. По его словам, этого требуют и время, и новые вызовы, и актуальные проблемы.

«Инициатива, Эффективность и Ответственность. Эти три слова должны стать главными принципами работы каждого представителя власти и муниципального самоуправления», - говорится в послании Алексея Дюмина.

Юные таланты

получают новые возможности для раскрытия своих способностей.

В регионе открываются технопарки, где ребята изучают робототехнику, программирование, 3D-моделирование.

В сентябре в Ясной Поляне открылся Центр поддержки одаренных детей. Занятия в нем проходят по естественно-научному и гуманитарному направлениям. В Центре обучаются дети из Тулы, Новомосковска, Суворовского, Плавского, Заокского и Щекинского районов. Это уже второй Центр поддержки одаренных детей в области. Первый работает на базе школы им. Г. З. Райхеля с 2017 года и получил название «Мастерская талантов». Его курирует Санкт-Петербургский Дом музыки и лично Сергей Ролдугин. В канун Нового 2019 года ребята из Центра выступили с отчетным концертом.

Ядро

В своем Послании Алексей Дюмин назвал опорой общества, его ядром неравнодушных, активных и инициативных людей, тех, кто делами участвует в жизни области. Таких у нас немало, это люди самых разных возрастов и профессий. Это волонтеры, активисты различных общественных организаций, сельские старосты, сотрудники ТОС и многие-многие другие.