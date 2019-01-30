Новые улицы, статус сельского старосты и дороги: что изменится для туляков

Депутаты рассмотрели 18 вопросов основной и два вопроса дополнительной повесток дня и приняли по ним решения. «Комсомолка» рассказывает, что изменится для туляков.

Улицы Десантников и Клубничная

В деревне Судаково в Туле появятся улицы Семейная, Серебряные ключи, Сухая Воронка, Вербная, Ольховая.

Присвоение наименований вновь образованным элементам улично-дорожной сети в данном районе необходимо для почтовой адресации к объектам индивидуального жилищного строительства. Участки выделены под строительство домов для многодетных семей.

Учитывая ходатайство косогорского отделения ветеранов ВДВ и войск спецназа, двум улицам на этой территории присвоят наименования ул. Десантников и ул. генерала армии Грачева.

В селе Частое появятся ул. Просторная, Раздольная, Малахитовая, Жасминовая, Живописная, Молодая, Западная, Малая, Троицкая, Клубничная, Авангардная, Бородинская и Загородная.

Старост будут избирать на 5 лет

Депутаты также поддержали решение о внесении изменений в решение «Об организации и осуществлении территориального общественного самоуправления в МО Тулы».

Внесение поправок в решение обусловлено изменением федерального законодательства в части определения полномочий, порядка избрания и отдельных вопросов, связанных с деятельностью старост населенных пунктов.

Вводится определение понятия, кто такой сельский староста, разграничиваются его полномочия. Его функции основываются, в основном, на решениях вопросах местного значения, соблюдение общественного контроля, информационную и организационную поддержку по мероприятиям, проводимым в рамках населенного пункта старосты.

Утверждать сельских старост будет тульская городская дума на основании предложений схода жителей. Срок деятельности старосты - 5 лет. Также старосты теперь будут иметь соответствующие удостоверения.

- Нам нужно активизировать работу со старостами. От них будет зависеть очень многое, — подчеркнул мэр Тулы Юрий Цкипури.

Сейчас в городе 131 сельский староста. Те старосты, что были избраны ранее, до утверждения нового положения, продолжат свою деятельность. Если они захотят сложить свои полномочия, то новые старосты будут избираться, исходя из нового положения.

Содержание переходов и мостов

Кроме того, депутаты поддержали внесение изменений в положение «Об управлении по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы». Они потребовались для приведения отдельных положений в соответствие федеральным законам.

В первый блок изменений вошли организация и мониторинг движения транспорта, утверждение перечня дорог, подготовка документов по пользованию платными дорогами, разработка комплексной системы организации дорог.

Второй блок связан с организацией работы по содержанию транспортной инфраструктуры и ее обеспечению. В частности, в обязанности управления по транспорту и дорожному хозяйству предложили внести определение размера вреда, причиняемого транспортом с тяжеловесным грузом дорогам общего пользования местного значения, выявление бесхозяйных автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В числе функций управления также названы текущий ремонт и содержание подземный пешеходных переходов, мостов и путепроводов.