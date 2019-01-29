В Туле отметили 75-летие освобождения Ленинграда

Во вторник, 29 января, в Тульском государственном университете прошло мероприятие, посвященное 75-й годовщине снятия блокады Ленинграда «Слава героям тебя, Ленинград, отстоявшим!».

Почетными гостями мероприятия стали блокадники, проживающие сейчас в Тульской области, министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева, внук маршала Советского Союза Алексей Говоров, заместитель руководителя тульской региональной организации «Жители блокадного Ленинграда» Татьяна Холодкова, проректор ТулГУ Виктор Осташов. Также в нем приняли участие школьники, студенты, активисты Тульского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Фото: Юлия КУДЫМОВА

Юлия Вепринцева приветствовала блокадников, студентов, отметив, что битва за Ленинград продемонстрировала силу и единство народа. Также она высказала надежду, никому не доведется узнать тех сложностей, через которые прошли жители блокадного города. В завершении своей речи министр молодежной политики пожелала ветеранам здоровья и долголетия, а студентам – знать и помнить историю своего регион, страны, быть патриотами Родины.

Фото: Юлия КУДЫМОВА

Алексей Говоров в своем выступлении отметил, что вместе с семьей приезжает в Санкт-Петербург на каждую годовщину снятия блокады. Общается с ветеранами и рассказывает о родственнике школьникам. Леонид Александрович Говоров прибыл в осажденный Ленинград в апреле 1942 года. Он руководил обороной города 670 дней. 9 августа 1942 года – на 355-й день блокады в Большом зале Ленинградской филармонии играла Седьмая симфония Шостаковича. На 2 часа 20 минут бомбардировки прекратились не только вблизи концертного зала, но и во всем Ленинграде. Операция называлась «Шквал». По окружившим город фашистам били из всех орудий. За два часа ушел едва ли не месячный запас боеприпасов. По планам немцев именно в этот день Ленинград должен был пасть.

Фото: Юлия КУДЫМОВА

Внук маршала Советского Союза поздравил с величайшей датой ветеранов, жителей блокадного города:

- Мы должны помнить об их подвиге не только в дни больших праздников. Эти события заслуживают внимания и памяти. В истории не была такого примера, когда полностью блокированный врагом город не просто выстоял, но победил.

Заместитель руководителя тульской региональной организации «Жители блокадного Ленинграда» Татьяна Холодкова, рассказала, что когда в Туле появилось общество блокадников, в области проживало около 500 человек ленинградцев. Сейчас осталось менее 100 человек. В основном - это дети блокады.

- К сожалению, уходят блокадники, солдаты которые нас защищали. Но мы рассказываем о них, о себе, о том, что помнят наши старшие товарищи, что говорили родители. Моя мама тоже была защитницей города. Она с другими женщинами гасила фугасные снаряды, которые падали на городские чердаки и на крыши. За работу получала 125 грамм хлеба. Нас вывезли по Дороге Жизни. Из города отправились две машины с людьми, но первая, ехавшая перед нами, погибла от прямого попадания. Мы выжили, - поделилась своими воспоминаниями Татьяна Холодкова, - Во время своей последней поездки в Санкт-Петербург я дошла до обелиска, посвященного тульским солдатам, участвовавшим в защите Ленинграда. На нем написано: «Тулякам, ушедшим в бессмертие. Ваш подвиг звучит набатом в сердцах. Память о вас священна».

Фото: Юлия КУДЫМОВА

Участница тульской региональной организации «Жители блокадного Ленинграда» попросила почтить память павших минутой молчания.

Министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева вручила блокадникам памятные знаки «75-летия полного освобождения Советскими войсками города Ленинграда от блокады немецко-фашистскими войсками».

Затем с творческим номером перед гостями выступили юнармейцы Центра образования № 12 города Тулы.