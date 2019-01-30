2019-01-30T12:59:43+03:00
Общество

Журналисты "Комсомольской правды в Туле" удостоились наград Тульской городской Думы

Почетные дипломы вручил глава города Тулы Юрий Цкипури
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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62-е очередное заседание Тульской городской Думы по традиции началось с торжественной части. Глава города Тулы Юрий Цкипури поздравил журналистов с Днем российской печати, который отмечали 13 января.

– Хочу поблагодарить наши печатные, телевизионные, радио и интернет-агентства за конструктивное сотрудничество и объективное освещение деятельности органов местного самоуправления, справедливую критику. Вас отличает мастерство, талант, высокий профессионализм, честность в подаче материалов. Пусть у вас будет больше информационных поводов для позитивных новостей, отражающих динамичное развитие города Тулы и Тульской области, – отметил Цкипури.

Мэр Тулы вручил награды Тульской городской Думы представителям СМИ, в числе которых оказались и журналисты "Комсомольской правды в Туле" Мария Власова и Виктория Якушина.

Юрий Цкипури и Мария Власова

Юрий Цкипури и Мария Власова

Юрий Цкипури и Виктория Якушина

Юрий Цкипури и Виктория Якушина

ИСТОЧНИК KP.RU

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