Журналисты "Комсомольской правды в Туле" удостоились наград Тульской городской Думы

62-е очередное заседание Тульской городской Думы по традиции началось с торжественной части. Глава города Тулы Юрий Цкипури поздравил журналистов с Днем российской печати, который отмечали 13 января.

– Хочу поблагодарить наши печатные, телевизионные, радио и интернет-агентства за конструктивное сотрудничество и объективное освещение деятельности органов местного самоуправления, справедливую критику. Вас отличает мастерство, талант, высокий профессионализм, честность в подаче материалов. Пусть у вас будет больше информационных поводов для позитивных новостей, отражающих динамичное развитие города Тулы и Тульской области, – отметил Цкипури.

Мэр Тулы вручил награды Тульской городской Думы представителям СМИ, в числе которых оказались и журналисты "Комсомольской правды в Туле" Мария Власова и Виктория Якушина.

Юрий Цкипури и Мария Власова