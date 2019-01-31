«Семейная» в Туле: федеральный уровень

В начале февраля в Туле можно будет получить консультацию специалистов федерального уровня. В течение двух дней - 2 и 3 февраля в новом филиале сети клиник «Семейная» прием будут вести специально приглашенные врачи из Москвы.

Новая медицинская клиника открылась по адресу Рязанская улица, дом 1 в середине января. Она входит в крупную сеть московских медицинских центров, которая работает с 1998 года. Филиалы есть также в Подольске и Рязани.

Новая медицинская клиника открылась по адресу Рязанская улица, дом 1

Уровень практикующих врачей позволяет проводить многие виды сложных операций в области гинекологии, урологии, травматологии, проктологии, вертебрологии, оториноларингологии, флебологии и пластической хирургии. Оборудование соответствует мировым стандартам.

Тульский филиал стал одним из самых больших центров медицинской сети. В нем на постоянной основе работают лучшие областные кадры. Время от времени прием будут вести и приглашенные московские специалисты.

Важно отметить, что стоимость приема по записи не изменится.

В феврале в Тулу приедут следующие специалисты:

Хирург-колопроктолог

Михаил Юрьевич Черепенин

профессор, кандидат медицинских наук Михаил Юрьевич Черепенин

главврач московского отделения, заведующий стационаром

куратор направления «Проктология»

колопроктолог, флеболог, хирург

Профессор Михаил Юрьевич Черепенин — один из ведущих в России специалистов в области лазерного удаления геморроя, лазерной коагуляции, иссечения анальных трещин, хирургического лечения свищей прямой кишки.

Михаил Юрьевич много лет специализируется на лечении геморроя, анальных трещин, трофических язв, варикозной болезни.

Врач обладает уникальной методикой лазерного лечения. Преимущества лазерного лечения заключаются в том, что реабилитационный период сведен до минимума - пациент возвращается к привычному образу жизни в течение нескольких дней.

На прием к колопроктологу стоит идти, чтобы выяснить точную причину появления крови на туалетной бумаге и научиться правильно пользоваться ректальными свечами. На приеме можно получить информацию о выборе слабительных средств и получить направление на исследования, которые помогут прояснить причину появления запоров.

Кроме того, врач поможет составить план диеты и упражнений для профилактики геморроя.

Хирург-флеболог

Сергей Николаевич Якушкин

кандидат медицинских наук Сергей Николаевич Якушкин

куратор направления «Флебология»

флеболог, хирург

Кандидат медицинских наук Сергей Николаевич Якушкин более 17 лет специализируется на лечении заболеваний сосудистой системы и трофических язв. Он ведущий специалист сети клиник «Семейная» в области современных хирургических манипуляций (склеротерапия, микрофлебэктомия, радиочастотная абляция, ЭВЛО) при варикозной болезни.

Доктор Якушкин обладает современной методикой лечения варикозной болезни. Манипуляции проводятся через небольшой разрез, а реабилитационный период при таких вмешательствах сведен до минимума.

К флебологу стоит обратиться при первом появлении сосудистых звездочек и варикоза. Сделать это стоит даже на ранней стадии формирования венозных вен, чтобы избежать дальнейшего развития заболевания. Специалист поможет правильно подобрать компрессионный трикотаж и составить план профилактики варикоза при работе, которая способствует его развитию.

Хирург-гинеколог

Камиль Рафаэльевич Бахтияров

профессор, доктор медицинских наук Камиль Рафаэльевич Бахтияров

куратор направления «Акушерство и гинекология»

акушер-гинеколог, хирург-гинеколог

Профессор Камиль Рафаэльевич Бахтияров — ведущий в России специалист в области гинекологических операций всех видов (внутриматочные, лапароскопические, влагалищные и абдоминальные), руководитель Инновационного центра Акушерства и Гинекологии. Именно к нему часто обращаются журналисты федеральных изданий за комментариями по поводу сложных медицинских случаев, в том числе беременностей с различными патологиями.

Камиль Рафаэльевич специализируется на сложных гинекологических проблемах, требующих оперативного вмешательства или нестандартного плана лечения, при этом делая органосохраняющие операции даже при сложных паталогиях. К нему стоит записаться для консультации по вопросам лечения бесплодия, составления плана контрацепции, нарушения менструальной функции, эндометриоза и эндокринных нарушений, в том числе во время климакса. Врач также дает консультации по поводу современных операций по подтяжке влагалища и восстановления чувствительности после родов.

Хирург

Борис Евгеньевич Титков

профессор, доктор медицинских наук Борис Евгеньевич Титков

куратор направления «Хирургия»

Профессор Борис Евгеньевич Титков более 30 лет специализируется на лечении патологий органов брюшной полости. Автор 150 научных статей и 3-х монографий. Входит в Российское общество хирургов.

К нему чаще всего обращаются пациенты с желчекаменной болезнью, грыжами передней брюшной стенки, острыми гнойными воспалительными процессами, ранами различной этиологии. К хирургу такого уровня стоит обратиться за консультацией по поводу заболевания сосудов конечностей, удаления доброкачественных опухолей мягких тканей.

Стоимость приемов у специалистов федерального уровня не будет отличаться от средней цены за консультацию у местных специалистов.

Требуется предварительная запись по телефону : 4872 77-05-77.

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