Юность за решеткой

Александр Гезалов 20 лет занимается проблемами сирот и детей в трудной жизненной ситуации и часто бывает в Алексинской колонии с интересными людьми и подарками.

Фото: Юлия КУДЫМОВА

Второй гость – бард Виктор Воронов – также много лет работал с беспризорными и детьми-сиротами, участвовал в разработке и реализации социально-педагогических программ по реабилитации детей группы риска.

Фото: Юлия КУДЫМОВА

В Алексине на улице Макаренко

Отправляясь в колонию, честно говоря, испытывала некоторую робость и замешательство. С одной стороны, несовершеннолетние дети, которые оказались без родителей и за решеткой – угнетающее явление, с другой, понимаешь, что попали они в колонию не просто за плохое поведение, а за тяжкие преступления, когда говорить о более мягком наказании уже не допустимо.

В Алексинской колонии содержаться 25 человек из четырех регионов. Они отбывают наказания за убийства, распространение наркотиков.

Фото: Юлия КУДЫМОВА

С первых же минут пребывания на территории колонии понимаешь, что это – особый режимный объект: колючая проволока, вооруженный патруль со служебными собаками, жесткая пропускная система.

Впрочем, территория воспитательной колонии не вызывает подавляющего чувства. Здесь есть школа, клуб, столовая, футбольное поле, тренажерный зал, хотя без решеток и колючей проволоки вокруг общежития для заключенных не обошлось.

Фото: Юлия КУДЫМОВА

Фото: Юлия КУДЫМОВА

- Наши воспитанники лишены свободы, но не должны быть угнетены и унижены. Несовершеннолетние осужденные – особая категория в правовой системе. В силу их возрастных особенностей они не могут в полной мере осознавать последствия своих действий. Именно поэтому колония для несовершеннолетних носит воспитательный характер. Их называют трудными подростками. Удел этих перешагнувших черту и вступивших в конфликт с законом ребят – временная изоляция и перевоспитание, – пояснил начальник Алексинской воспитательной колонии Владимир Ветров. – Это делается для того, чтобы максимально способствовать возвращению в социум и предотвращению рецидива. Каждый сам свою судьбу выбирает. Раз попал сюда – факт не хороший, но надо как-то дальше жить, перевернуть страницу. Мы здесь для этого. Все наши сотрудники вовлечены в воспитательный процесс. Кстати, адрес колонии связан с именем российского педагога, работающего с трудными подростками. Учреждение расположено на улице Макаренко.

Фото: Юлия КУДЫМОВА

Фото: Юлия КУДЫМОВА

Хочешь нравиться девушкам – научись играть на гитаре

Гости познакомили ребят с биографией и творчеством Владимира Высоцкого, исполнили песни «Кони привередливые», «Песня о друге», «Он не вернулся из боя», «Братские могилы». Просто и доверительно говорили с ребятами о жизни, поисках себя и Бога. Александр Гезалов рассказал, что много ездит по колониям и видит множество разрушенных судеб.

- Когда я был в детском доме, - продолжает он в перерыве между песнями, - обстоятельства были тоже такие «либо ты – либо тебя». Решил, что лучше «я» и пошел на режиссерский факультет, чтобы научиться танцевать, петь, падать со стула… Хотите нравиться девушкам – научитесь играть на гитаре. Я вот научился, сейчас у меня жена и четверо детей.

Хлеб, пущенный по воде, всегда вернётся назад

После импровизированного концерта нам удалось поговорить с Александром Гезаловым и Виктором Вороновым о том, какие цели ставят они перед собой и как оценивают прошедшую встречу с подростками.

- Не нужно морализаторства, рассказов о статьях УК. Лучше на футбольное поле выйти с мячом, песни попеть. Когда ребята видят, что ты приехал поделиться собой, своим опытом, они идут навстречу. Я видел людей, которые на пожизненное шли, совершили пять-шесть убийств. В этом случае понимаешь, что человек уже выбрал свой путь и по нему идет. Но здесь – случай другой, - поделился свой позицией Александр Гезалов. - Детям нужно отдавать себя по-настоящему.

Почему у нас добровольничество такое «кислое»? Потому что приезжают те, кто еще не состоялся, не знает, что в жизни хочет. И сталкивается с такими детьми, которые себя ищут. О чем им говорить? Надо приехать и показать свой путь. Показать, что гитарой владеешь. Ведь для многих из ребят «стремно» стихи читать, песни петь. Нужно рассказывать о жизни и не ставить себе галочек: вот я рассказал – он исправится. Так не бывает.

На мой вопрос, не слишком ли тяжелы песни Высоцкого для восприятия подростков, Виктор Воронов уверенно ответил, что такая «пища для ума» необходима:

- Некоторые ребята в такой «скорлупе», что если их пробивает на настоящие эмоции, они еще сильнее закрываются. Это защитная реакция. Конечно, не все стихи Высоцкого им близки, но они потом поймут. Никогда не знаешь, где доброе зерно заронишь, и когда оно взойдет. Как говорится в Писании «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его». Речь, конечно, идет о духовном хлебе. Но «отпускать» его нужно бескорыстно, не ожидая ничего взамен. Пока еще жива надежда, можно что-то сделать.

Фото: Юлия КУДЫМОВА

С этим мне жить

Воспитанник Алексинской колонии Владимир уже скоро выйдет на свободу. Молодому человеку уже исполнилось 18 лет, но поскольку срок его близится к завершению и, благодаря хорошему поведению, он не был этапирован во взрослую колонию и отбывает оставшиеся месяцы заключения в Алексине. Владимир сидит за убийство отчима уже более трех лет, остались еще четыре месяца.

- Отчим пил, на протяжении пяти лет я смотрел, как он мать избивает. Вот, просто, в один день накипело, когда матери дома не было. Мы подрались, я за нож схватился случайно. Сколько ударов нанес, не помню. Спрятал. После этого пошел, написал явку с повинной, - сбивчиво рассказал мой собеседник. - Ну, я просто из-за чего побоялся, когда я в комнате сидел, он дверь сломал и с ломом забежал.

Спрашиваю, сейчас, когда прошло столько времени, ты жалеешь о том, что произошло?

- Честно, лучше бы я ушел из дома и не возвращался. Очень жалею. (о содеянном - прим. ред.). Нельзя людей жизни лишать. Честно, только в заключении понял, как был не прав, никто не имеет права решать судьбу другого. С этим мне жить.

- Тебе понравился концерт?

- Мне понравилось, узнал много нового. У нас в школе тоже проходят мероприятия о Высоцком. Понравилась песня про Нину, потому что она веселая и о девушке.

На вопрос, насколько тяжело пребывание в колонии, отвечает, что общий язык со всеми нашел. Но хочется на свободу, материнского тепла:

- Я жалею, что оставил мать одну. Она ждет, скучает, - рассказывает Владимир. - Я хочу податься в футболисты, раньше занимался в секции и здесь играю. Может, если получиться, мечтаю играть за какой-то московский клуб. А пока, пойду учиться в техникум на ЭВМ, сейчас – это самая перспективная профессия. На волю выходить не боюсь…

Фото: Юлия КУДЫМОВА

Во время концерта мой взгляд упал на такую привычную табличку над дверью с надписью «ВЫХОД EXIT». И мне все казалось, что там написано «ВЫХОД ЕСТЬ». Хоть статистика и утверждает, что рецидив среди малолетних довольно высок, хочется пожелать воспитанникам колонии, никогда не возвращаться, суметь наладить свою жизнь на свободе...