Погода в Туле 30 января: снег, туман, гололед
Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.
Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
30 января 2019 года, в Туле и Тульской области ночью облачно. Синоптики обещают небольшой снег, местами туман.
Днем также небо будет затянуто облаками. Небольшие, местами умеренные осадки (мокрый снег, дождь), местами налипание мокрого снега, слабый гололед, на дорогах гололедица (по данным сайта Метеоинфо – до 3 мм).
Ветер юго-восточный, южный. Порывы его будут достигать 5-10 м/с.
Температура воздуха по области ночью -7…-2°С, днем -3…-2°С.
Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст..
Метеорологическая дальность видимости - 7000 м., во время осадков – 5000 м.
ИСТОЧНИК KP.RU